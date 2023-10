Milan, Loftus-Cheek manda segnali positivi per il rientro: “Lavoro” (FOTO)

Ruben Loftus-Cheek è quasi fuori per infortunio da un mese. L’ultimo contenuto social condiviso dall’inglese fa però ben sperare i tifosi

Infermeria piena per il Milan di Stefano Pioli. Da tempo, non si contavano così tante defezioni in rosa. La rabbia è tanta, perché è chiaro che le assenze vanno ad influenzare nettamente su prestazioni e risultati. Inaccettabile: su 27 giocatori ben 9 sono fermi ai box per infortunio. Praticamente un terzo della rosa è indisponibile, e alcuni sono degli elementi davvero importanti negli schemi e nelle idee di Stefano Pioli. Nove sì: Ismael Bennacer, Mattia Caldara, Ruben Loftus-Cheek, Marco Sportiello, Pierre Kalulu, Simon Kjaer, Christian Pulisic, Samuel Chukwueze e Marco Pellegrino. I tre difensori, Kalulu, Kjaer e Pellegrino, si sono fermati tutti nella giornata di ieri, come anche Pulisic. Situazione deprimente!

Intanto, Stefano Pioli ha concesso due giorni di riposo al suo Milan dopo la dispendiosa gara di ieri del Maradona e terminata assurdamente in pareggio, 2-2. La prossima di campionato vedrà il Diavolo affrontare l’Udinese, e nonostante il riposo concesso diversi calciatori si sono recati oggi a Milanello per svolgere terapie defaticanti, mentre alcuni infortunati si sono presentati per non dare alcuna pausa al recupero, e correre verso il rientro. Qualche recupero in vista della sfida casalinga ai friulani? Le maggiori speranze le da Loftus-Cheek.

Milan, Loftus-Cheek al lavoro: può farcela per sabato

Ruben Loftus-Cheek si è presentato oggi a Milanello per continuare il lavoro di recupero dall’infortunio. Ricordiamo che il possente centrocampista ha rimediato una distrazione di grado lieve alla regione pubo-adduttoria nel primo tempo del big match contro la Lazio. La lesione muscolare l’ha smaltita ma è rimasta un’infiammazione pubica-addominale. Oggi, come dimostra la sua storia Instagram, ha scelto di continuare a lavorare a Milanello nonostante i due giorni di riposo concessi da Pioli. “Work” (Lavoro) riporta in dicitura il suo contenuto social. Le speranze del rientro in gruppo nel corso di questa settimana non mancano.

Come confermato anche da Sky Sport 24, Ruben Loftus-Cheek potrebbe farcela ad essere disponibile per la gara contro l’Udinese di sabato sera. Recuperarlo sarebbe fondamentale per Stefano Pioli, che potrebbe tornare a calibrare le energie nel reparto di centrocampo. In questo particolare periodo, Musah e Reijnders stanno giocando ad ogni gara senza mai fermarsi. A prescindere dal fatto che Loftus-Cheek si è dimostrato fondamentale nei meccanismi di gioco dei rossoneri. E’ fuori dal 30 settembre, praticamente un mese esatto. Si spera di rivederlo in campo il 4 novembre, contro l’Udinese a San Siro.