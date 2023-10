@ML – Milan, le condizioni di Kalulu, Pulisic e Pellegrino: i dettagli

A meno di 24 ore dalla sfida del ‘Maradona’, emergono aggiornamenti sulle condizioni dei tre giocatori usciti malconci dalla gara

Un pareggio che ha lasciato indubbiamente l’amaro in bocca, quello maturato nel corso dei 100′ di gioco disputati al ‘Maradona’ di Napoli tra i padroni di casa e i ragazzi di Stefano Pioli.

Oltre all’amarezza per la rimonta subita però, il giorno dopo a Milanello c’era attesa per capire la condizione dei tre giocatori che, in diversi momenti dell’incontro, hanno abbandonato anzitempo la contesa.

Fari dunque puntati sullo stato fisico di Pierre Kalulu, uscito al 19′ del primo tempo, di Christian Pulisic, che non è rientrato in campo dopo l’intervallo, e su Marco Pellegrino, che ha abbandonato il terreno di gioco ad una manciata di minuti dalla fine.

Kalulu, Pulisic e Pellegrino. c’è la diagnosi

Ecco quanto raccolto dalla redazione di Milanlive.it sulle condizioni dei tre calciatori