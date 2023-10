Mondiale per Club 2025, il Milan può superare la Juventus: ecco come

Il Ranking per la competizione in programma nel 2025 negli USA è ancora in via di definizione, ma le cose potrebbero cambiare

Il Mondiale per Club 2025 sarà completamente diverso da quello delle edizioni precedenti e per la prima volta si giocherà nei mesi estivi, tra giugno e luglio. La FIFA ha deciso di rivoluzionare la competizione, che ora si giocherà ogni 4 anni e con 32 squadre.

Si prospetta quindi un torneo davvero identico a quello della Champions League, ma il discorso che interessa tutti quanti è quello riguardante le squadre partecipanti. Le squadre europee (UEFA) saranno 12, mentre le sudamericane 6. Ci sono poi 4 posti riservati alle squadre asiatiche (AFC), 4 a quelle africane (CAF) e 4 a quelle del Centro e Nord America (CONCACAF). In fine una squadra dall’Oceani (OFC) e una degli USA in quanto Paese ospitante.

Per quanto riguarda i club europei, la partecipazione è già certa per Chelsea, Real Madrid e Manchester City (le tre vincitrici della Champions) più la squadra che trionferà in questa edizione della Champions League. Ogni nazione non può portare più di due squadre e quindi i posti per le inglesi sono già esauriti, ma c’è da capire quali saranno le italiane a rientrare nella competizione. La situazione non è ancora definita.

Si valuta un cambio dei criteri di punteggio per il ranking

In questo momenti le italiane a qualificarsi per il Mondiale per Club 2025 negli USA sarebbero l’Inter e la Juventus. Tuttavia, se da una parte l’Inter è ormai quasi certa che giocherà la competizione, ci sono molti più dubbi per la Juventus.

Il criterio per la partecipazione si basa infatti su un ranking UEFA relativo all’ultimo quadriennio. La non qualificazione del club bianconero in Champions per questa stagione ha quindi creato molte incertezze, ma c’è da guardare la classifica attuale. Al momento la Juventus è a 47 punti, mentre il Milan è a 37 e il Napoli a 33.

La situazione per i conteggi potrebbe però cambiare, come riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, secondo cui si passerebbe ad assegnare 3 punti per ogni vittoria e non 2. Sparirebbero poi i bonus per la qualificazione agli ottavi e ai turni successivi. A quel punto la classifica si trasformerebbe, con la Juve a 52 e il Milan a 39, complicando i piani di sorpasso del Diavolo, che avrebbe bisogna allora di almeno cinque vittoria in questa edizione.

Senza certezze non è facile sapere in che modo il Milan potrebbe scavalcare la Juventus. Ci sarebbe poi sempre da capire cosa farà il Napoli. Questa situazione rappresenta un’altra motivazione in più per il Diavolo, come se ce ne fosse bisogno, per dare tutto in Champions e provare ad avvicinare il risultato dell’anno scorso.