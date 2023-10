Moviola Napoli-Milan, l’assurda decisione di Orsato: “Ma cosa ha visto?” (FOTO)

Spunta un episodio, non sottolineato dalle moviole di ieri sera, che non ha fatto per nulla piacere ai tifosi del Milan dopo il 2-2 di Napoli.

Ormai Napoli-Milan si può definire una grande classica del nostro calcio. Basti pensare che nella scorsa stagione le due rivali si sono affrontate sia in campionato, nella piena lotta Scudetto, sia ai quarti di finale di Champions League.

Un duello sempre ricco di tensioni, emozioni forti ed episodi discussi. Come confermato dal match di ieri sera allo stadio Maradona, terminato sul punteggio di 2-2. Quattro reti, cambiamenti di fronte, occasioni sciupate e ovviamente non potevano mancare strascichi e polemiche sulla direzione arbitrale.

Daniele Orsato, uno dei fischietti italiani di maggior spessore, ha convinto comunque le moviole, venendo promosso per la sua rigida e sicura direzione. I tifosi del Napoli hanno protestato per un intervento rischioso di Mike Maignan in uscita su Politano, ma è sembrato giusto considerarlo regolare.

Leao fermato dall’arbitro a campo aperto in contropiede: i milanisti sono basiti

C’è però un episodio che ha letteralmente fatto infuriare tutti tifosi del Milan e che non è stato rilevato dalle moviole televisive, né presumibilmente sui giornali odierni. Ovvero un fatto accaduto nel secondo tempo, sul punteggio di 2-1 per i rossoneri.

A sottolinearlo è stato il giornalista Giovanni Capuano, nota voce di Radio24. Il cronista sui social ha pubblicato i frame dell’episodio tanto contestato: ovvero quando Rafa Leao aveva vinto un contrasto aereo con il napoletano Stanislav Lobotka, per poi partire a campo aperto in contropiede, verso la porta di Meret.

Dopo il contrasto, l’arbitro Orsato ha interrotto il gioco rilevando una scorrettezza nello stacco di Leao, tanto che il suo rivale diretto era finito a terra. Basiti tutti i calciatori e tifosi milanisti, visto che anche dai replay non sembrava esserci un intervento falloso di Leao, che aveva anticipato Lobotka senza usare mani o gomiti nello stacco.

C’è un fischio di #Orsato che continuo a non capire e di cui non ho trovato traccia nelle moviole. Perché ha fermato #Leao in contropiede aperto? Cosa ha visto? Se avete risposte… #NapoliMilan pic.twitter.com/WVKwplIqXv — Giovanni Capuano (@capuanogio) October 30, 2023

Le immagini parlano piuttosto chiaramente. Difficile interpretare l’intervento di Orsato, che di fatto ha tolto al Milan una grande chance in ripartenza, visto che i calciatori del Napoli erano sbilanciati in avanti a cercare il gol del pareggio. Rete che sarebbe arrivata poco dopo sulla punizione di Raspadori.