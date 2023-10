Tragedia durante Napoli-Milan, ritrovato cadavere di un tifoso: com’è morto

Vero e proprio dramma allo stadio per Napoli-Milan. Un tifoso presente nei pressi del Maradona è stato trovato senza vita.

Il match di domenica sera tra Napoli e Milan è stato tra i più spettacolari ed entusiasmanti di questa prima parte di campionato. Entrambe le squadre hanno provato a vincerlo, ma alla fine si sono dovute accontentare di un pareggio.

Il 2-2 finale forse fa più sorridere il Napoli, visto che la squadra di casa era andata sotto di due reti a fine primo tempo, per la doppietta di Olivier Giroud. Amaro in bocca per i rossoneri, che sono stati rimontati ad inizio ripresa dai gol di Politano e Raspadori e nel finale hanno anche rischiato la beffa.

Il tutto accaduto in un’atmosfera piuttosto calda, visti i tanti fumogeni e petardi esplosi fra il settore ospiti e la Curva A, che hanno costretto l’arbitro Orsato ad interrompere per qualche secondo la sfida. Ma oltre a queste tipiche schermaglie, giunge da Napoli una notizia drammatica: dopo la partita, infatti, è stato ritrovato morto un tifoso.

Tifoso morto al Maradona: cosa è successo

Come raccontato dall’edizione odierna de Il Mattino, la Polizia ha trovato nei pressi dello stadio Maradona il corpo senza vita di un tifoso. Il ritrovamento è accaduto dopo il fischio finale dell’incontro, quando il pubblico ha iniziato ad abbandonare l’impianto di Fuorigrotta.

Il tifoso, un uomo di 42 anni, secondo le prime ricostruzioni sarebbe caduto rovinosamente a terra nel tentativo di scavalcare le gradinate ed accedere nel settore senza biglietto. Il tutto non lontano dalla zona del Maradona adibita ad ospitare i tifosi del Milan in trasferta.

In queste ore la scientifica e le forze dell’ordine stanno portando avanti indagini e rilievi del caso, per capire se effettivamente si sia trattato di un terribile incidente. Come detto la Polizia si è accorta dell’uomo, ormai già deceduto per la forte contusione subita, soltanto a partita terminata, dunque non prima delle ore 23:00.

Una tragedia enorme che ha reso triste e drammatico il post-partita di Napoli-Milan. Una gara che in campo si era svolta nel massimo della correttezza, non priva dei soliti nervosismi agonistici ma senza eccessive schermaglie o reazioni sul campo e sugli spalti. Non è stato ancora chiarito se il tifoso che ha perso la vita fosse un supporter del Napoli oppure un appassionato del Milan.