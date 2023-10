Pellegrino, la prima in Serie A è da dimenticare: i voti dei quotidiani

Il giovane Marco Pellegrino è entrato in campo durante Napoli-Milan, ma il suo approccio non è stato brillante come previsto.

Per un calciatore argentino, debuttare in Serie A allo stadio dove Diego Armando Maradona è divenuto leggenda è cosa davvero speciale ed indimenticabile. È ciò che è successo a Marco Pellegrino, il difensore del Milan classe 2003 che ha ricevuto il battesimo del fuoco durante il match di ieri contro il Napoli.

Centrale appena ventenne, arrivato in estate dal Platense come acquisto di prospettiva, Pellegrino si è ritrovato ad esordire in campionato in un match delicato e difficile. Gli infortuni di Kjaer e Kalulu, oltre alla squalifica di Thiaw, hanno costretto Stefano Pioli a buttare Pellegrino nella mischia, nel momento forse meno adatto per un debuttante arrivato da oltre oceano.

Entrato dopo 20 minuti per l’acciaccato Kalulu, il talento argentino (già convocato in Nazionale maggiore) non potrà dimenticare la notte del suo debutto. Meno indimenticabile la prestazione, visto che qualche incertezza da calciatore ancora non maturo l’ha denotata, contro un Napoli scatenato nel secondo tempo.

Pellegrino bocciato nel giorno del suo esordio con il Milan

Poco generosi con lui sono stati i quotidiani odierni, che come al solito hanno pubblicato tutti le pagelle del match della domenica. Marco Pellegrino è risultato insufficiente secondo il giudizio di tutte le principali testate. In particolare per l’errore sul gol dell’1-2 di Politano, perdendo un contrasto su cui sembrava in vantaggio.

La Gazzetta dello Sport lo ha bocciato con un secco 5 in pagella, definendolo poco maturo ancora per certe occasioni: “Dal Platense al Maradona: wow. Inizia così così, risale, va a vuoto sul 2-1 e salva su una palla di Kvara. Nel complesso, sembra acerbo“.

Seguono la scia della rosea anche le altre due testate sportive. Sia per il Corriere dello Sport che per Tuttosport Pellegrini è da insufficienza piena. Voto 5 all’argentino, che “sembra prendere le misure, poi Politano lo ‘scherza’ sul gol del 2-1. Esce malconcio”. Insomma, una serata sfortunata e poco brillante per il ventenne.

5 pieno anche da parte del Corriere della Sera, che liquida la prestazione di Pellegrino colpevolizzandolo sempre sulla già citata azione del primo gol napoletano. Non è un attenuante, secondo il quotidiano milanese, entrare a freddo in un match così delicato.

L’unica testata meno severa è La Repubblica, che regala al numero 31 del Milan mezzo voto in più scrivendo solamente “Beffato da Politano, voto 5,5”. Giudizi insufficienti, ma che serviranno a Pellegrino per capire i propri errori e migliorare.