Adani: “Pioli mai sopportato dai tifosi, il suo ciclo al Milan è finito”

L’opinionista ha espresso il suo parere sull’esperienza in rossonero del tecnico: secondo lui non ci sono più i presupposti per continuare

Con il pareggio al Maradona i dati del Milan nell’ultimo periodo sono peggiorati ulteriormente. Il Diavolo ha vinto una sola delle ultime cinque partite, anche se il livello degli avversari è sempre stato molto alto.

I rossoneri sono scesi al terzo posto nel weekend, sorpassati dalla Juventus di Massimiliano Allegri, vittoriosa in extremis sul Verona, e hanno anche visto allontanarsi la vetta con il successo dell’Inter sulla Roma. La squadra di Stefano Pioli continua a giocare un calcio offensivo ma vengono fuori sempre gli stessi problemi, che riguardano principalmente la poca concretezza nelle due aree. Il Milan segna poco per quanto crea e subisce troppo rispetto a quanto costruiscono gli avversari.

I tifosi cominciano a mal digerire i risultati negativi e la fiducia nei confronti dell’allenatore si sta pian piano esaurendo. L’hashtag #Pioliout imperversa sui social e in molti gradirebbero un suo addio. Solo qualche giorno fa però il tecnico emiliano è stato premiato dalla società per le 200 presenze sulla panchina rossonera e l’ad Furlani ha spiegato la volontà di battere altri record con Pioli alla guida del Milan.

Il pensiero di Adani sul rapporto tra Pioli e il Milan

La situazione però non è delle migliori e di questo ha parlato anche Lele Adani. L’ex difensore ha commentato il momento del Milan alla Bobo TV e si è soffermato sulla questione Pioli, esprimendo il suo parere.

L’opinionista ha più volte ribadito il suo pensiero secondo cui l’allenatore del Milan sia attualmente il migliore in Serie A, confermando quanto detto anche in questi ultimi momenti di difficoltà del Diavolo. Ora però Adani ha affermato che, dal suo punto di vista, la bella avventura dell’allenatore alla guida dei rossoneri è giunta al termine: “Se il Milan vince a Napoli il fenomeno è Giroud, se invece si fa rimontare il cretino è Pioli. Pioli non è più sopportato. Il tifoso non guarda il percorso ma il titolo. Non è mai stato troppo supportato, né sopportato”.

Adani ha poi aggiunto: “Per me il ciclo di Pioli è finito: finisce domani o fra 6 mesi, se perde tre partite per me è in discussioni. Rischia di essere esonerato prima della fine della stagione. Il primo tempo del Milan a Napoli è stato spettacolare, ma Stefano dai tifosi non ha più futuro. Non parlo di società e di giocatori, ma della piazza. 7 tifosi su 10 la pensano così”.