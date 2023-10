Calciomercato Milan, colpo dal Brasile: 20 milioni per la nuova stella

Grandi movimenti di mercato sul fronte offensivo per i rossoneri. l’ultima tentazione è un bomber brasiliano di appena 21 anni

Se c’è qualcosa che era mancato nello scintillante mercato estivo del Milan, con Furlani e Moncada che hanno fatto fruttare al massimo i proventi per la remunerativa cessione di Sandro Tonali, è stato certamente l’acquisto di un attaccante che potesse degnamente sostituire Olivier Giroud.

Per la verità il nome di peso sarebbe anche arrivato, e rispondeva al nome di Mehdi Taremi, l’attaccante iraniano del Porto seguito a lungo – e virtualmente soffiato all’Inter – il cui acquisto ufficiale è poi sfumato a causa delle elevate, e inaspettate, commissioni chieste dai suoi agenti. In un pasticcio che ha ricordato molto da vicino la fumata nera dell’affare Inter–Samardzic, i rossoneri hanno dovuto ripiegare all’ultimo momento su Luka Jovic. Il cui contributo, finora, è stato prossimo allo zero.

La recente sterilità offensiva del reparto avanzato del Milan ha posto nuovamente in essere il problema: serve un attaccante. Il prima possibile. Lo stesso Taremi, il cui contratto in scadenza nel 2024 non è ancora stato rinnovato dal Porto, è tornato nella lista dei papabili, ma l’abile dirigenza rossonera ha sguinzagliato i suoi emissari in Brasile. Dove gioca un talento di 21 anni che si sta mettendo in luce a suon di gol e assist.

Colpo dal Brasile, fissato il prezzo per il bomber del futuro

Fermo restando che il Milan non molla la pista Jonathan David, il sogno dichiarato di Pioli e di tutto l’ambiente, Furlani sta guardando anche Oltreoceano per un restyling pressochè completo del reparto offensivo.

Con tre gol e quattro assist in una Copa Libertadores che vedrà la Fluminense, la squadra in cui milita l’attaccante sudamericano nuovo obiettivo del Milan, a giocarsi la finale con il Boca Juniors, John Kennedy è tra i giovani attaccanti più seguiti nello sterminato mercato brasiliano.

Se il Milan vorrà affacciarsi concretamente sull’attaccante, che ha un contratto in scadenza nel 2026, dovrà sborsare qualcosa come 20 milioni. Questo il prezzo fissato dal club brasileiro per cedere uno dei suoi gioielli. L’investimento, insomma, sarebbe di quelli importanti, ma se entriamo nell’ottica di un doppio acquisto sul fronte offensivo – considerando che l’anno prossimo Olivier Giroud avrà 38 anni – non è da escludere che l’affondo su Kennedy possa arrivare senza escludere il pressing sul Jonathan David di turno.

Insomma, ci si prepara ad una rivoluzione del parco attaccanti che del resto, prima o poi, sarebbe stata inevitabile. Qualora la sterilità offensiva dell’undici di Pioli dovesse pericolosamente perdurare, non si escludono interventi straordinari già con l’inizio dell’anno nuovo.