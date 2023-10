Calciomercato Milan, nuovo bomber in prestito: i dettagli dell’offerta

Arrivano conferme sull’interesse rossonero per un centravanti che sta facendo molto bene nelle ultime stagioni: assalto in programma?

Olivier Giroud ha 37 anni e sta facendo vedere di poter dare ancora un buon contributo, però il Milan nel 2024 deve comunque prendere un nuovo attaccante. Indipendentemente da un eventuale rinnovo del francese, che va in scadenza a giugno, è fondamentale fare un investimento nel ruolo.

Luka Jovic finora ha dato pochissimo e ci sono tanti dubbi su di lui. Non può essere il centravanti del futuro, rappresenta una soluzione di ripiego dopo che sono sfumati gli obiettivi principali della dirigenza nello scorso mercato estivo. Non è un segreto. C’è comunque la speranza che il serbo possa tornare su livelli simili a quelli visti all’Eintracht Francoforte, anche perché quella a Milano potrebbe essere la sua ultima grande occasione in una squadra importante.

Calciomercato Milan, nuovo bomber dalla Eredivisie?

Il Milan sta seguendo diverse prime punte in questi mesi. Gli osservatori hanno gli occhi in più campionati e la Eredivisie è tra questi. Ci sono alcuni giocatori che potrebbero rappresentare dei buoni rinforzi per il reparto offensivo.

Nell’ultima sessione estiva del calciomercato si era parlato soprattutto di Vangelis Pavlidis, 24enne greco che gioca nell’AZ Alkmaar, la stessa squadra dalla quale i rossoneri hanno prelevato il centrocampista Tijjani Reijnders. La trattativa non è decollata, anche se gli scout non hanno comunque smesso di monitorarlo. In questa stagione 14 gol e 3 assist in 16 presenze, niente male.

Ma c’è anche un altro attaccante che sta brillando particolarmente in Olanda: Santiago Gimenez. Il 22enne messicano milita nel Feyenoord e in questo inizio di 2023/2024 ha totalizzato 15 reti e 3 assist in 12 partite. Recentemente ha segnato 2 gol alla Lazio in Champions League. Per il club di Rotterdam sarà improbabile riuscire a trattenerlo nella prossima estate. All’orizzonte una grossa plusvalenza, dopo averlo pagato solo 6 milioni di euro nell’estate 2022. Ora ne vale circa 40.

In Spagna il portale Todofichajes.net riporta che il Milan vorrebbe provare a prendere Gimenez già nel mercato di gennaio. La fonte scrive di una prima possibile offerta di prestito oneroso da 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 35. Difficile che il Feyenoord possa accettare una simile formula per vendere la sua stella. Salvo colpi di scena, il trasferimento avverrà solo a titolo definitivo.

Al momento, in Italia non risulta questo tipo di proposta. La cosa sicura è che il bomber messicano è nella lista della dirigenza, che poi deciderà su quale nome puntare. Da capire se un investimento possa essere fatto già a gennaio oppure se si aspetterà l’estate.