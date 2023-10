Cos’è AC Milan Connect, la prima SIM rossonera: come attivarla e quanto costa

Il club rossonero lancia ufficialmente il nuovo progetto con la SIM dedicata ai tutti i tifosi del Diavolo: di cosa si tratta

Da diversi anni ormai l’innovazione in casa Milan è sempre all’ordine del giorno. L’ultima idea del club rossonero stavolta è infatti il lancio ufficiale di “AC Milan Connect”, la prima SIM dedicata ai tifosi del Diavolo.

AC Milan Connect è stata realizzata in collaborazione con Telco Partner Afinna One, provider leader nei servizi per le telecomunicazioni e per la digitalizzazione. Il lancio è stato reso noto sul sito ufficiale del Club e sui vari profili social e si tratta di un progetto unico al momento in Italia. Il Milan è infatti la prima squadra di calcio in assoluto a lavorare con un operatore telefonico per la creazione di una SIM mobile per i suoi tifosi.

Il club spiega: “AC Milan Connect è la SIM per il tuo smartphone, nata dal cuore dell’AC Milan, forgiata dallo spirito di San Siro, creata per te, vero tifoso rossonero. Non solo sarai connesso con una velocità e un’affidabilità senza precedenti, ma vivrai il Milan come un insider, con la possibilità di accedere a contenuti e proposte esclusive, assieme a servizi sempre più compositi e innovativi”.

Il pre-lancio c’è l’1 novembre

Viene inoltre spiegato che AC Milan Connect introduce anche la creazione di una nuova piattaforma, “ConnectVerse“, che unisce l’amore per i colori rossoneri con la connettività di alta qualità.

Viene di fatto offerto ai tifosi del Milan un nuovo modo per interagire col Club, con l’offerta di contenuti esclusivi e sconti per l’acquisto di merchandise ufficiale. AC Milan Connect è stata proposta in esclusiva lo scorso 25 ottobre agli iscritti ai Milan club con un’offerta speciale a loro dedicata. Il pre-lancio è in programma l’1 novembre e l’offerta è 6,99€ per 100 giga, minuti illimitati e 99 sms, oltre alla possibilità per i primi 1899 di ricevere la SIM direttamente a casa.

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di introdurre AC Milan Connect con il nostro partner Afinna One. Questo prodotto rappresenta un passo in avanti nella nostra missione di avvicinare i nostri tifosi alla loro squadra del cuore, coinvolgendoli ancora più attivamente nella vita di tutti i giorni. Siamo grati al nostro partner per la loro collaborazione nella realizzazione di questa iniziativa unica che unisce la passione per il calcio alla connettività“.