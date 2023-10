Milan, colpo in difesa: “E’ brasiliano e potente. Affare da 15 milioni”

Il Milan è a caccia del rinforzo in difesa dopo gli infortuni di Pierre Kalulu e Marco Pellegrino. Ecco l’ultima idea che porta in Portogallo. Il punto della situazione

La lesione del tendine retto femorale sinistro porterà Pierre Kalulu a star fuori almeno quattro mesi. Una pesante tegola, che si va ad aggiungere a quello di Pellegrino, che non rientrerà in campo prima di 40-50 giorni, per via della frattura composta dell’osso calcaneare del piede sinistro. Un doppio guaio per Stefano Pioli che di fatto dà il via ad una vera e propria emergenza in difesa.

Il tecnico di Parma, al momento, infatti, può contare solamente su Malick Thiaw e Fikayo Tomori, che stanno bene e sono pronti a scendere in campo nelle prossime gare. I rossoneri sperano, inoltre, di riuscire a recuperare nel giro di pochi giorni Simon Kjaer, che ha saltato il Napoli per via di un affaticamento. Anche con il recupero del danese, però, la coperta resta corta.

Al momento il Milan ha deciso di non intervenire sul mercato degli svincolati, anche se non stanno mancando i tentativi di vari agenti. Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani sposteranno le proprie attenzioni a gennaio, quando arriverà certamente un nuovo centrale. Al momento a dare una mano a Stefano Pioli sarà Simic, promosso dalla Primavera di Ignazio Abate alla prima squadra.

Milan, Pellegatti annuncia il difensore: ecco l’idea per gennaio

Fra qualche mese, però, arriverà un difensore a basso costo. L’idea è quella di mettere le mani su un profilo low-cost, alla Thiaw per intenderci. Già in queste ore stanno venendo fuori diversi nomi.

Uno è suggerito da Carlo Pellegatti, che sul proprio canale YouTube ha fatto il punto della situazione, confermando la possibilità di mettere le mani sul giocatore del Benfica: “A gennaio può esserci Morato – afferma il noto giornalista -, un brasiliano, nato nello stato di San Paolo. Può essere un giocatore interessante, è fisicato, alto 190 cm, non velocissimo, ma dal senso dell’anticipo e potente. Non costa tantissimo, ma dai 10-15 milioni di euro. Potrebbe essere una soluzione. Il Milan non prenderà giocatori svincolati, inserirà al momento Simic. E’ chiaro che al momento è un giocatore senza esperienza. Il Diavolo resta così con tre terzini, Davide Calabria, Alessandro Florenzi e Theo Hernandez, e tre centrali, Fikayo Tomori, Sion Kjaer e Malick Thiaw. Prenderanno così un difensore centrale“.