Milan, dramma infortuni. Ma Pioli può sorridere: ecco perché

Il Milan è falcidiato dagli infortuni, anche dopo le ultime clamorose notizie. Ma c’è anche qualche buona novità per mister Pioli.

Una vera e propria ecatombe quella che sta vivendo il Milan in quest’ultimo periodo. Non tanto per i risultati, che nell’ultima settimana non hanno portato grandi soddisfazioni o trionfi. Bensì per il problema infortuni.

Dopo Napoli-Milan di domenica sera sono arrivati responsi davvero clamorosi per quanto riguarda gli stop di alcuni calciatori. Basti pensare a Pierre Kalulu, che ha riportato una lesione del tendine retto femorale sinistro, meritevole di parere chirurgico. Se la diagnosi dovesse essere confermata, con tanto di operazione necessaria, il francese resterà ai box per ben 4 mesi.

Non è andata troppo bene neanche a Marco Pellegrino. Il giovane difensore argentino ha vissuto un debutto da un lato indimenticabile, visto che ha esordito nello stadio dedicato a Maradona, ma allo stesso tempo ha dovuto ammainare bandiera bianca per la frattura composta dell’osso calcaneare del piede sinistro. Prognosi: almeno un mese e mezzo di stop.

Pioli stavolta sorride: 4 rossoneri pronti al rientro

Un dramma totale con gli infortuni, soprattutto perché ne risentirà il reparto difensivo. Ma Stefano Pioli ha anche ricevuto rassicurazioni e buone notizie dall’infermeria. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan ritroverà ben 4 elementi attualmente infortunati in vista delle prossime gare.

Tra la sfida di sabato in campionato contro l’Udinese e quella di martedì in Champions League contro il PSG, dovrebbero rientrare diversi calciatori rilevanti. In primis Christian Pulisic, che ha avvertito solo un risentimento muscolare senza alcuna lesione alla coscia. Sospiro di sollievo dunque per l’esterno statunitense.

Settimana decisiva anche per il rientro in gruppo definitivo di Ruben Loftus-Cheek, che sembra ormai recuperato dopo il recente problema ai muscoli addominali. Come già rivelato da Pioli in conferenza stampa, il numero 8 sta ritrovando la condizione e spera già in una convocazione per l’Udinese.

Più per la sfida infrasettimanale in casa contro il PSG saranno invece pronti ed arruolabili Simon Kjaer, vittima la scorsa settimana dell’ennesimo problemino fisico, e il nigeriano Samuel Chukwueze. Altra buona notizia in arrivo per Pioli, che presto potrà contare nuovamente sull’ex Villarreal, il quale finora non ha avuto troppo tempo e modo di far notare le sue ottime caratteristiche tecniche. L’ultima apparizione di Chukwu con la maglia del Milan risale alla vittoria di Genova per 1-0 prima della sosta.