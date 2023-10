Milan-Giroud, fra rinnovo e altre offerte: la situazione

Il Milan sta già pensando al rinnovo di contratto dell’attaccante. Ma attenzione alle minacce estere. Il giocatore è nel mirino di due campionati in particolare

Ieri sera è arrivata l’ennesima conferma. Nonostante i 37 anni sulle spalle e sulle gambe, Olivier Giroud è sempre un gran bel bomber. Contro il Napoli, in pochi minuti, ha segnato una doppietta stratosferica. Due gol di testa, la specialità assoluta dell’attaccante francese. Peccato per come poi sia andata la gara, con il Napoli che ha trovato il pareggio nel secondo tempo. Al momento della sostituzione, Giroud ha confermato che l’età è solo un fattore, e che la fame di successo, di rivalsa, di calcio, la fanno da padrone nella sua testa e nel suo fisico. Furioso con Pioli che lo ha chiamato a sedersi in panchina. Oli voleva ancora stare in campo, a sputare il sangue pur di trovare la vittoria.

Giroud ha senza dubbio dimostrato, anzi confermato, di potersi meritare una big per ancora altro tempo. Per molti, la sua ora era scoccata, ma l’ex Chelsea ha battuto forte il pugno, anzi la testa sul pallone, per dire che lui c’è eccome e potrà esserci per ancora qualche anno. Il gol non lo trovava da nove gare, ieri la doppietta che ha fatto confermare anche al Milan l’importanza di questo giocatore in rosa. Iniziati i dialoghi per il rinnovo. Le novità le riporta Nicolò Schira.

Milan, avanti tutta per il rinnovo di Giroud: attenzione alle offerte

Nicolò Schira fa sapere che il club rossonero ha già iniziato le discussioni con l’entourage di Olivier Giroud per il rinnovo di contratto. L’accordo è attualmente in scadenza a giugno 2024, e il Milan vorrebbe prolungarlo per un altro anno, sino al 2025 dunque. L’intenzione di proseguire insieme c’è anche dalla parte del giocatore, da sempre dimostratosi attaccatissimo ai colori rossoneri e alla tifoseria milanista. Bisogna però far attenzione alle minacce estere. Difatti, come sottolinea il giornalista, diverse offerte sono pervenute a Giroud negli ultimi mesi, soprattutto da due campionati.

Parliamo della Saudi Pro League e della MLS statunitense. Diversi club si sono mostrati interessati ad accogliere il bomber 37enne per garantirgli un luminoso, e soprattutto ricco, finale di carriera. Nicolò Schira, su Twitter, parla infatti di offerte molto generose quelle arrivate all’attaccante francese. Starà a lui decidere dove passare la prossima stagione. Il Milan e il prestigio, o addio all’Europa con tanti soldi in tasca? La sensazione è che con l’arrivo del 2024 la situazione potrà essere molto più chiara.