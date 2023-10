Milan-Inter, è derby per il bomber

Milan e Inter sulle tracce del nuovo bomber: entrambe le squadre seguono con attenzione gli stessi obiettivi. Ecco di chi si tratta

Marcus Thuram è stato ad un passo dal vestire la maglia del Milan, ma Beppe Marotta con un vero e proprio blitz lo ha soffiato alla concorrenza, mettendolo a disposizione di Simone Inzaghi. Oggi il francese sta facendo le fortune dei nerazzurri, ma l’Inter non si accontenta ed è pronta a sfidare il Milan, nuovamente per accaparrarsi un nuovo attaccante.

Sia i rossoneri che i vice campioni d’Europa sono infatti alla ricerca di un centravanti che possa completare il reparto offensivo. Proveranno a farlo già a gennaio, ma le grandi spese verranno fatte sicuramente in estate.

Il derby di mercato è così pronto ad entrare nel vivo già durante gennaio, quando entrambe le squadre faranno un tentativo per Taremi. L’iraniano, come raccontato, è stato ad un passo dall’approdo in rossonero in estate: accordo trovato con il Porto per 15 milioni di euro, ma l’ingresso in scena di nuovi agenti ha fatto saltare il banco. L’attaccante non rinnoverà il contratto, in scadenza il prossimo giugno, e i portoghesi così potrebbero decidere di accontentarsi di una cifra decisamente più bassa per non perderlo a zero in estate. Un tentativo verrà fatto, ma l’approdo agli ottavi di finale di Champions League del Porto potrebbe complicare davvero tutto.

Milan e Inter, sfida estiva per l’attaccante: ecco tutti i nomi

Ne abbiamo parlato su queste pagine nei giorni scorsi, il Milan è fortemente interessato a Joshua Orobosa Zirkzee. L’attaccante 22enne sta facendo davvero bene con la maglia del Bologna e le sue prestazioni non stanno ovviamente passando inosservate.

Il Diavolo può giocarsi la carta Saelemaekers, ma attenzione all’Inter, che può favorire il riscatto di Fabbian, anche se ultimamente sta faticando a trovare spazio.

Per l’estate, poi, il Milan guarda anche all’estero e soprattutto a due profili: quello di Jonathan David del Lille e Santiago Gimenez del Feyenoord. Per loro però serve un investimento davvero importante superiore ai 40 milioni di euro. Qui la concorrenza è ancora più agguerrita: l’Inter osserva da lontano (avrebbe bisogno di un’importante cessione prima di affondare il colpo), ma sulle loro tracce ci sono anche il Napoli e la Lazio. Gli azzurri pensano a David in caso di partenza di Osimhen, i biancocelesti al nazionale messicano per il dopo Immobile. Non vanno dimenticate, inoltre, i club inglesi sempre pronti a far saltare il banco.