Milan multato, Gatti non squalificato: le motivazioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo ha diramato un comunicato dopo l’ultima giornata di Serie A: puniti Milan e Napoli, si salva Gatti.

Nella giornata di oggi erano attese, come di consueto, delle comunicazioni dal Giudice Sportivo e sono arrivate. Dopo Napoli-Milan, entrambi i club sono stati puniti con delle multe.

Il Milan deve pagare un’ammenda da 15.000 euro: “Per avere i suoi sostenitori, nel corso della partita, lanciato due fumogeni nel settore occupati dai sostenitori della squadra avversaria, causando un’interruzione da parte dell’Arbitro per più di un minuto; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; per avere, infine, al 31° del primo tempo intonato un coro becero nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art 29, comma 1 lett. b) CGS”.

Il Napoli, invece, dovrà pagare 12.000 euro: “Per avere si suoi sostenitori, nel corso della partita, lanciato cinque fumogeni e alcune bottigliette di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, causando con i fumogeni l’interruzione da parte dell’Arbitro per più di un minuto; per avere inoltre, durante la gara, lanciato un fumogeno e due bottigliette in plastica nel recinto di giuoco. sanzione attenuata ex art 29, comma 1 lett. b) CGS“.

Juventus, Federico Gatti si salva

Era atteso anche un provvedimento per Federico Gatti, che nel corso di Juventus-Hellas Verona ha colpito Milan Djuric con un pugno rimanendo impunito. Niente prova TV per sanzionare il difensore bianconero, che così si è evitato la squalifica.

Il Giudice Sportivo ha motivato la sua decisione spiegando che l’arbitro ha inviato una mail nella quale ha dichiarato di aver valutato in campo lo scontro Gatti-Djuric e di averlo sanzionato come fallo di gioco con un calcio di punizione diretto. Quanto successo è stato visto e valutato dagli Ufficiali di gara, quindi non possono esserci nuovi giudizi sull’episodio.

I video parlano chiaro e sembra davvero incredibile che il VAR durante il match non sia intervenuto in maniera opportuna. Chiaramente, se l’arbitro dichiara di aver visto tutto e di aver valutato in un determinato modo, il Giudice Sportivo non può fare altro che prenderne atto. Comprensibile lo scontento di chi si aspettava che Gatti venisse punito.