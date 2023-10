“Avevo parlato con Maldini, ma…”: l’agente del bomber allo scoperto

L’agente dell’attaccante ha fatto delle rivelazioni cruciali in merito all’interesse del Milan per il calciatore. Lo voleva già Maldini in passato

Il Milan è già alla ricerca di un nuovo attaccante da regalare a Stefano Pioli. Il progetto è quello di rinforzare il reparto per la prossima stagione, quando Olivier Giroud avrà 38 anni e sarà difficile vederlo ancora come titolare assoluto. Sono le esigenze di rosa a far capire che il Diavolo non è affatto completo nel reparto, nonostante le presenze di Noah Okafor e Luka Jovic. Il primo è più considerato un jolly d’attacco da alternare sulla sinistra con Rafael Leao, il secondo, il serbo, sta suscitando un certo scetticismo, per condizioni fisiche e mentali abbastanza precarie. Jovic ha un contratto annuale col Milan, e se non darà dimostrazioni forti sarà sicuramente addio a fine stagione.

Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada hanno cominciato a sondare il mercato. Tanti i profili che stuzzicano i desideri della dirigenza, ma nelle ultime settimane uno in particolare piace parecchio alla dirigenza rossonera. Si tratta di Benjamin Sesko, il 20enne promessa del calcio mondiale in forza al Lipsia. Lo sloveno è sotto i riflettori di tutta Europa. Un giovanissimo che nonostante non sia un titolare riesce sempre a metterla dentro quando chiamato in causa. Insomma, pare sia un predestinato, e il Milan, come altri club se ne è ben accorto. In estate potrebbe esserci l’assalto a Sesko, ma non è escluso un tentativo a gennaio (?), con il giocatore volenteroso di avere più spazio. E’ un peccato tenere in panchina uno che ha così tanti colpi da sparare. Possibile prestito nel mercato invernale? Difficile dirlo adesso, intanto ha parlato il suo agente a Sportitalia, rivelando dei dettagli cruciali.

Sesko al Milan? Parla il suo agente

Sportitalia ha intervistato Elvis Basanovic, agente di Benjamin Sesko. Il manager ha rivelato che l’interesse del Milan per il 20enne ha radici temporali molto lunghe, dato che anche Paolo Maldini, quando era DT, aveva avuto dei contatti concreti con lui per imbastire una trattativa: “Posso confermare che in passato ho già parlato con il Milan per Sesko, quando c’era Maldini. Però in quel momento non fu possibile il trasferimento, non era il momento giusto” ha detto Basanovic.

Per quanto riguarda il futuro prossimo, l’agente non ha escluso che il Milan può essere una possibilità per Sesko, ma che al momento la sua attenzione è concentrata sul Lipsia: “In futuro non si sa mai: il Milan è una grande società. Ma Sesko al momento si sente molto bene al Lipsia dove sta proseguendo nel suo percorso di crescita”.