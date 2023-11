Coppa Italia Primavera, il Milan batte la Sampdoria e vola agli ottavi

Nella replica del match, ma a campi invertiti, dell’ultima sfida di campionato, il Milan batte ancora la Samp e stacca il pass per gli ottavi

Il lanciatissimo Milan di Ignazio Abate, già capoclassifica nel campionato Primavera 1, detta la sua legge anche in Coppa Italia battendo ancora una volta, la seconda nel giro di tre giorni, la Sampdoria, guadagnando così l’accesso agli ottavi di finale della competzione.

Nonostante l’ampio ed inevitabile turnover che l’ex terzino del Milan ha operato per la gara odierna, i meneghini hanno avuto vita più facile rispetto al palpitante match di campionato della scorsa domenica. Quello in cui la vittoria è arrivata in pieno recupero grazie ad un gol all’esordio di Simmelhack.

Nella partita di Coppa valida per i sedicesimi di finale, invece, i ragazzi rossoneri si sono imposti per 2-3 al termine di un match che sarebbe potuto finire anche con uno scarto maggiore a favore degli ospiti. Oltre a registrare le solite occasioni sprecate sotto porta -che però testimoniano della costante pericolosità offensiva dell’undici meneghino – giova ricordare che il gol dei padroni di casa, firmato Leonardi, è arrivato al 94′.

Il Milan non si è scomposto più di tanto nemmeno dopo aver subìto il gol iniziale del Doria, andato a segno con Conti dopo pochi minuti di gioco. Immediata la reazione rossonera, concretizzatasi col gol del pareggio firmato Martinazzi. Il primo tempo si è così concluso sul punteggio di 1-1, ma il meglio sarebbe ancora dovuto arrivare.

Sampdoria-Milan 2-3: rossoneri agli ottavi di Coppa Italia

Nella ripresa l’episodio chiave svolta arriva al 63′, quando il milanista Perrucci viene atterrato in area di rigore conquistando un prezioso penalty. Dagli undici metri Traoré non sbaglia e regala il vantaggio. Da qui in poi nessun problema per il Milan, che trova anche il tris con lo stesso scatenato Perrucci, autore di un destro a giro che non lascia scampo al portiere avversario.

Detto dell’inutile gol blucerchiato siglato in pieno recupero, il Milan archivia con soddisfazione l’impegno infrasettimanale guardando già avanti, alla prossima gara di campionato.

Il prossimo appuntamento è per sabato 4 novembre, tra le mura amiche, quando arriverà l’Empoli, distante 7 punti in classifica dalla compagine meneghina. Dopo di che, sarà già arrivato il tempo di pensare al PSG, per ‘vendicare’ l’ingiusta sconfitta subita in Youth League qualche ora prima della ben più netta caduta della prima squadra.