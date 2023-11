Infortunio Sportiello, quando rientra il portiere del Milan

Il giornalista ha fatto il punto sugli infortunati in casa rossonero e ha rivelato quando tornerà l’estremo difensore

Esattamente come lo scorso anno, l’inizio dell’autunno a coinciso con un momento di difficoltà a livello di infortuni per il Milan, sono infatti davvero tanti i giocatori finiti ko nelle ultime settimane, per problemi muscolari e non solo.

I rossoneri sono stati falcidiati dalle assenze in queste ultime partite, molte delle quali anche nello stesso reparto. Al momento, ad esempio, c’è un emergenza in difesa e gli uomini della retroguardia sono contati in vista della gara di sabato sera a San Siro contro l’Udinese di Cioffi. Qualche settimana fa invece c’era stato un grosso problema tra i pali, con Mike Maignan squalificato e anche il suo vice Marco Sportiello fuori per infortunio.

Sportiello è stato molto sfortunato perché aveva rimediato una lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro proprio prima della sfida contro la Juventus, che avrebbe dovuto giocare lui in virtù dell’assenza di Maignan. Per questo motivo era sceso in campo Antonio Mirante, che comunque aveva fatto molto bene nonostante la sconfitta. L’ex Atalanta, che è sceso in campo già 2 volte in campionato contro Verona e Cagliari, ora è fermo ai box, ma Manuele Baiocchini ha svelato la data del rientro del 31enne.

L’estremo difensore tornerà tra un mese

L’inviato di Sky Sport ha fatto il punto nel dettaglio sull’infermeria in casa Milan e ha spiegato che le assenze saranno ancora lunghe, con tanti rientri che avverranno soltanto con il 2024.

Baiocchini ha precisato che si riferiva ai due difensore Pierre Kalulu e Marco Pellegrino, che si sono fatti male domenica contro il Napoli, ma anche a Ismael Bennacer e Mattia Caldara. Il primo è atteso ormai da inizio stagione per riprendere in mano il centrocampo dei rossoneri, mentre il secondo non ha mai giocato e probabilmente continuerà a non farlo, se non riuscirà a trovare una soluzione a gennaio.

Il giornalista ha poi rivelato che invece c’è un infortunato che riuscirà a rientrare già prima dell’inizio del nuovo anno e si tratta proprio di Sportiello. L’ex Atalanta tornerà infatti a dicembre, quindi tra un mese esatto. Per Stefano Pioli si tratta di un ritorno necessario, perché garantisce la presenza del vice di Mike Maignan, e quindi dell’alternativa principale al titolare tra i pali. Sportiello quindi potrebbe tornare a disposizione a ridosso delle sfide contro Frosinone e Atalanta, ma tra qualche settimane ci saranno più certezze