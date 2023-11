Milan in missione per il difensore: tutti i nomi sul taccuino di Moncada

E’ caccia aperta al centrale di difesa. A gennaio Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani regaleranno un difensore a Stefano Pioli. Ecco tutti i nomi

Il grave infortunio di Pierre Kalulu spingerà il Milan a correrei ai ripari. A gennaio arriverà certamente un difensore centrale. Il Diavolo, come più volte raccontato, non ha intenzione di attingere dal mercato degli svincolati e aspetterà il nuovo anno per acquistare il difensore.

Questi inevitabilmente sono diventati i giorni delle idee, dei tanti nomi accostati al Milan: tra notizie vere o presunte sono davvero moltissimi i giocatori che sarebbero finiti sul taccuino di Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani.

In queste ore vi abbiamo parlato soprattutto di Maxime Esteve del Montpellier, giocatore classe 2002 che piace da tempo alla dirigenza del Milan, ma anche di Konstantinos Koulierakis, classe 2003 del PAOK, finito nel mirino del Diavolo già questa estate. Ma i due non sono gli unici profili che piacerebbero ai rossoneri.

Il Corriere dello Sport, in edicola stamani, rilancia anche il nome di Radu Dragusin. Il giocatore del Genoa, con un passato alla Juventus, ha però un costo davvero elevato. Si parla di una richiesta da 25/30 milioni di euro. Una spesa, che il Milan non ha alcuna intenzione di affrontare a gennaio. Dragusin piace tanto, ma verosimilmente si trasferirà in Premier League, dove ci sono club che non si fanno problemi a mettere sul piatto proposte del genere. Ma la lista dei difensore sul taccuino è davvero lunga.

Milan, da Morato a Vitik: tutti i nomi per la difesa

Oltre ai profili già citati, il Corriere dello Sport, fa il nome anche di Martin Vitik. Degli emissari del Milan, sarebbero stati in missione per assistere alle partite del centrale classe 2003 dello Sparta Praga, con un contratto in scadenza nel 2026.

Tra i profili studiati, come scritto ieri, c’è poi anche Morato, del Benfica, brasiliano che fatica a giocare con continuità e che potrebbe decidere di cambiare aria. Le idee, dunque, non mancano: il casting è davvero aperto per trovare il giusto centrale con cui completare il reparto di difesa. Al momento Pioli dovrà fare affidamento su Malick Thiaw, Fikayo Tomori e Simon Kjaer, oltre che sul giovane Jan-Carlo Simic.