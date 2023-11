Pioli sorride: non ha più dolore, rientra per Milan-Udinese

Stefano Pioli ritrova uno dei suoi titolari in vista del match di sabato sera tra Milan ed Udinese, che si disputerà a San Siro nell’anticipo.

Il Milan sta godendo, come molte altre squadre italiane, di una settimana piuttosto tranquilla e senza impegni infrasettimanali. Infatti in questi giorni non vi sono gare di coppe né turni del mercoledì. Una buona notizia per gli allenatori che possono gestire con maggiore calma e programmazione gli allenamenti.

Stefano Pioli sfrutterà questi giorni più quieti del solito per fare il punto della situazione. Non solo lavorando sulla mentalità e sugli errori commessi dal suo Milan nelle ultime tre partite, che hanno portato due sconfitte ed un pareggio con rimonta subita. Ma anche nel ritrovare alcuni infortunati e riportarli a ritmo partita.

Una buona notizia è in arrivo secondo la Gazzetta dello Sport. Nei prossimi giorni mister Pioli dovrebbe ritrovare 3-4 calciatori precedentemente fermi ai box. Già nelle scorse ore è arrivato un sospiro di sollievo per Christian Pulisic, fermatosi contro il Napoli ma solo vittima di un affaticamento lieve alla coscia.

Milan-Udinese, finalmente rientra: giocherà uno spezzone di gara

La notizia migliore giunge però da Ruben Loftus-Cheek, uno dei migliori per rendimento di questo inizio di stagione, sia fra i nuovi acquisti che in generale dell’intera rosa. Purtroppo si è infortunato in un momento chiave per la stagione rossonera, saltando di fatto match di rilievo come quelli contro Psg, Juventus e Napoli.

Colpa prima di una lesione agli adduttori della coscia e di un fastidio addominale. Ma nelle ultime ore si è registrato un miglioramento delle sue condizioni: Loftus-Cheek, che si è allenato nella palestra a Milanello anche durante i giorni di pausa, non sente più dolore e dunque dovrebbe essere convocato per Milan-Udinese.

Non sarà chiaramente titolare e il minutaggio dovrà essere gestito con grande attenzione. Il numero 8 rossonero dovrebbe avere a disposizione qualche scampolo nel secondo tempo, almeno secondo i piani di rientro stabiliti dallo staff tecnico. Difficile che possa essere titolare nel match successivo, quello di Champions League contro il PSG di martedì 7 novembre, ma con un po’ di minuti nelle gambe nel match di sabato potrà giocare uno spezzone più ampio.

Un’ottima notizia anche per poter far rifiatare Yunus Musah, che nelle ultime settimane ha giocato sempre da titolare, perdendo inevitabilmente brillantezza – pur facendo sempre buonissime prestazioni come quella di Napoli. Lo statunitense ha dovuto sopportare anche lo sforzo degli impegni con la nazionale USA ed i viaggi intercontinentali. Il ritorno di Loftus-Cheek aiuterà anche nelle rotazioni a centrocampo.