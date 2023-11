@ML – Milan, ripresa degli allenamenti oggi: come stanno Pulisic, Loftus-Cheek, Kjaer e Chukwueze

Le ultime da Milanello alla ripresa degli allenamenti dopo i due giorni di sosta concessi da mister Pioli ad inizio della settimana.

Il Milan è tornato a lavorare nella mattinata di oggi nel centro sportivo di Milanello. Stefano Pioli infatti aveva concesso 48 ore di riposo ai suoi calciatori, dopo il pareggio rocambolesco di domenica scorsa a Napoli.

Pausa servita sicuramente per ricaricare le pile e non pensare al campo con esagerazione. Ma da oggi si fa sul serio: allenamento subito al mattino in una Milano piovosa ed ormai in clima autunnale, per incominciare a preparare il match contro l’Udinese di sabato sera.

Molta curiosità riguarda ovviamente le condizioni dei calciatori infortunati ed acciaccati. Infatti Pioli conta di recuperare almeno 3-4 elementi per le prossime gare. Se non faranno in tempo a tornare al top per l’Udinese, l’intenzione è quella di averli a disposizione per la sfida di martedì prossimo in Champions League contro il PSG.

Gli aggiornamenti da Milanello: tra recuperi e allenamenti personalizzati

Arrivano le prime indicazioni proprio sul gruppo di infortunati dall’allenamento di questa mattina. Già nelle scorse ore si era parlato con ottimismo del recupero di alcuni elementi, come detto in vista delle prossime e imminenti gare tra campionato e coppe. Ma si va ancora con i piedi di piombo.

Questa mattina sul campo di Carnago si sono allenati a parte sia Christian Pulisic che Ruben Loftus-Cheek. I due ex Chelsea non sono ancora rientrati in gruppo ma le notizie su di loro appaiono promettenti, visto che dovrebbero aver risolto i rispettivi problemi fisici. Pulisic ha accusato un risentimento muscolare contro il Napoli, mentre Loftus è fuori da più tempo per una lesione agli adduttori ed un dolore addominale.

Lavoro personalizzato, ma sul campo, per Simon Kjaer e Samuel Chukwueze, Dunque recupero ormai vicino anche per il difensore danese, fermatosi prima di Napoli per l’ennesimo affaticamento muscolare. Idem per l’esterno nigeriano che non ha ancora avuto modo di mettersi in mostra.

Restano ovviamente ai box i lungodegenti. Per Ismael Bennacer c’è ancora da recuperare tonalità muscolare ed atletica dopo il lungo stop post-intervento alla cartilagine del ginocchio. Mentre Pierre Kalulu e Marco Pellegrino dovranno affrontare molte settimane lontani dai campi, per i rispettivi infortuni occorsi durante la sventurata trasferta al ‘Maradona’.