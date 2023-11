No al rinnovo, c’è dietro il Milan? Rossoneri pronti al colpaccio

Il Milan segue questo attaccante che potrebbe decidere presto di cambiare aria e non rinnovare il suo contratto con l’attuale club.

Non è certamente un mistero che il Milan, in vista delle prossime finestre di mercato, andrà alla caccia di un attaccante. Le problematiche offensive dei rossoneri non possono essere risolte dal 37enne Olivier Giroud, bensì serve un’alternativa che possa garantire qualità, gol e condizione atletica ideale.

Difficile pensare che già a gennaio prossimo il Milan vada a fare un investimento importante in attacco, visto che si cercherà di dare fiducia a Luka Jovic, il bomber di scorta arrivato al termine dell’ultima sessione estiva. Ma di certo il 2024 vedrà la squadra di Pioli andare a caccia del numero 9 del futuro.

Un profilo ideale per il Milan è rappresentato da un calciatore di ottime qualità tecniche e che sta facendo parlare molto bene di sé a livello internazionale. Un calciatore che di recente ha letteralmente aperto le porte ad un suo prossimo trasferimento in Serie A, grazie ad una decisione determinante di carriera.

Jonathan David lascerà il Lille: il Milan è in pole

Il profilo suddetto è quello di Jonathan David. Il canadese del Lille è l’attaccante che il Milan segue da più tempo e lo considera l’ideale rimpiazzo per Giroud già dal 2024 in avanti. Come detto, arrivano ottime notizie sottolineate oggi da Tuttosport riguardo a questo calciatore.

David negli ultimi giorni avrebbe rifiutato l’ipotesi di un rinnovo contrattuale con il Lille. Il suo attuale accorso scadrà a giugno 2025, ma il calciatore classe 2000 ha già fatto sapere di non voler restare a lungo in Ligue 1. David sa bene che i top team europei lo seguono e sono sulle sue tracce, dunque potrebbe spingere realmente per la cessione a luglio prossimo.

Il Milan è in pole per il calciatore canadese, il quale avrebbe anche lanciato segnali positivi su un futuro in maglia rossonera. Tutto apparecchiato dunque per un trasferimento in Serie A nel 2024, anche se i rossoneri dovranno prima convincere anche il Lille con una proposta consona a livello economico.

Jonathan David, nato a Brooklyn da genitori haitiani ma cresciuto in Canada, è stato scovato dai belgi del Gent dove ha cominciato a far parlare di sé a suon di gol. Dal 2020 è il centravanti del Lille, ingaggiato al posto di Victor Osimhen trasferitosi al Napoli. Ma presto potrebbe raggiungerlo in Italia e sfidarlo vis à vis.