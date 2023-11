Asta internazionale per il bomber: il prezzo sale a 50 milioni

Non si placa l’interesse del Milan per l’attaccante sloveno classe 2003: concorrenza spietata e prezzo alle stelle

Chissà che un giorno non possa diventare uno dei tanti rimpianti di mercato. Uno di quelli su cui si erano posati gli occhi prima di chiunque altro e che poi, per mutate esigenze legate ad altre priorità, ha preso altre strade. Affermandosi come bomber di razza in uno dei maggiori campionati europei.



Non è infrequente ascoltare, magari anni dopo, aneddoti di mercato su giovanissimi enfant prodige che, magari per qualche centinaia di migliaia di euro, non sono arrivati in Italia in tenera età. Salvo poi esplodere definitivamente di lì a poco generando la solita catena di rimpianti.

I tifosi rossoneri sperano di non dover associare il nome di Benjamin Sesko a questo tipo di sensazione. Già perchè dopo che Elvis Basanovic, agente del bomber sloveno classe 2003 in forza al Lipsia, ha ammesso a Sportitalia che il suo cliente era già tentato dal Milan, i polsi iniziano a tremare. E il rimpianto potrebbe essere destinato ad aumentare dopo che lo stesso procuratore ha dichiarato di “aver parlato di Sesko al Milan in passato, quando c’era Maldini. Ma non era il momento giusto per chiudere”.

Oggi quel ragazzo slavo che già si era messo in mostra nell’altro grande club di proprietà RedBull’, il Salisburgo, potrebbe valere fino a 50 milioni. Lo assicura la testata spagnola ‘Fichajes.com’, che racconta come il prezzo dell’attaccante stia lievitando anche a causa dell’agguerrita corsa al calciatore.

Due londinesi sulle tracce di Sesko: il Milan trema

Il portale iberico continua a dare per buona la pista che porterebbe Sesko a Milano, ma nel contempo riferisce del forte interesse di Arsenal e Chelsea sul talento sloveno che nel corso di questa stagione ha già realizzato 5 gol in 8 gare in tutte le competizioni col sodalizio tedesco.

I Gunners hanno solo apparentemente dei problemi di abbondanza in attacco, visto che Gabriel Jesus, al netto di qualche prodezza isolata, non sembra più quello scintillante di alcune stagioni fa al Manchester City. I Blues, nemmeno a dirlo, hanno invece proprio nella mancanza di un vero numero 9 la loro lacuna più grande sul fronte d’attacco.

La maggiore disponibilità economica dei due club londinesi fa retrocedere in terza posizione il Milan nella corsa all’attaccante tanto invocato dalla piazza. Il Lipsia, da sempre bottega abbastanza cara, avrebbe capito di poter chiedere una cifra intorno ai 45-50 milioni per il suo giocatore. Una somma alla portata di Arsenal e Chelsea. Meno per le possibilità attuali del club rossonero.