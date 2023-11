Il Milan si compatta: cena di squadra organizzata da Calabria e Pioli

Stasera cena di squadra per il Milan: un’idea per compattare il gruppo ulteriormente prima delle prossime partite.

I rossoneri nelle ultime tre partite ha subito due sconfitte (Juventus e PSG) e ne ha pareggiata una (Napoli). Non un momento particolarmente brillante e c’è anche chi ritiene che possa esserci qualche problema interno, mettendo in dubbio la leadership di Stefano Pioli agli occhi dei suoi giocatori.

Qualcuno ha letto le dichiarazioni di Davide Calabria dopo Parigi e quella di Olivier Giroud come dei campanelli d’allarme. Tuttavia, da Milanello non trapela nulla che faccia pensare a una situazione critica. La dirigenza ha piena fiducia nell’attuale allenatore ed è convinta che i risultati torneranno ad esserci.

Milan, cena di squadra: le ultime news

A riprova del fatto che non c’è una spaccatura interna, stasera c’è stata una cena di squadra in un ristorante milanese. Giocatori, Pioli e staff a tavola assieme, come era già successo a dicembre 2021 nella stagione dello Scudetto. A dare la notizia è il giornalista Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport, specificando che l’organizzazione e l’idea sono state di capitan Calabria, assieme a Pioli.

Idea pre-Udinese: una cena di squadra. Il #Milan in questi minuti è a cena in un ristorante milanese: giocatori, allenatore, staff, come già successo a dicembre nell’anno dello scudetto. Organizzazione e idea da capitano di Davide Calabria, assieme a Pioli. — luca bianchin (@lucabianchin7) November 2, 2023



Sicuramente è stata una buona idea. Un’occasione in più per stare insieme, oltre a quella quotidiana degli allenamenti a Milanello. Il gruppo può compattarsi e affrontare meglio le prossime partite, a partire da quella di sabato a San Siro contro l’Udinese. È fondamentale tornare a vincere, anche per aumentare il morale in vista del successivo impegno di Champions League contro il PSG, probabilmente decisivo per i rossoneri.