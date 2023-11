Il Milan sta per prendere un importante decisione su Taremi: i dettagli

Notizie cruciali sul mercato del Milan: la dirigenza rossonera ha definitivamente mollato il giocatore. Non farà alcun tentativo né inverno né in estate

Il Milan si è già messo alla ricerca di un nuovo attaccante per rinforzare il reparto avanzato. Olivier Giroud non potrà essere ancora per molto tempo il titolare indiscusso, e Noah Okafor e Luka Jovic devono ancora dare dimostrazioni importanti. Soprattutto il serbo, dato che lo svizzero ha dato segnali importanti ed è più considerato un jolly d’attacco da alternare sulla sinistra del reparto. Jovic, invece, dovrebbe essere lui il sostituto naturale di Giroud, ma al momento sta mancando in condizione fisica e psicologica. Inaccettabile per una squadra che ambisce al massimo in ogni competizione avere un reparto d’attacco così incompleto.

Sappiamo bene che il vero rinforzo sarebbe dovuto essere un altro in estate, ovvero Mehdi Taremi del Porto. Un centravanti d’esperienza, con fiuto del gol e conoscenza internazionale. Ma la trattativa è saltata proprio all’ultimo giorno di mercato, costringendo appunto il Milan a gettarsi sull’ultima spiaggia Luka Jovic. Ma data la situazione, sarà presto necessario un nuovo acquisto per rinforzare il reparto. Pioli, la squadra, Giroud, ne hanno bisogno. Si è detto negli ultimi giorni che il Milan avesse in mente un nuovo assalto a Taremi, stavolta con la grande possibilità di aggiudicarselo a parametro zero a giugno. In realtà, le cose stanno ben diversamente.

Milan, niente Taremi: impossibile ricucire

Come riporta TuttoMercatoWeb, il Milan si è tirato completamente fuori dalla corsa per Mehdi Taremi. Il motivo è semplice: i rapporti tra gli intermediari che avevano curato la trattativa in estate e la dirigenza rossonera sono ormai rovinati. Impossibile ricucirli in vista delle prossime sessioni di mercato. Per questo, Giorgio Furlani ha completamente mollato la pista, guardando ad altri possibili profili. Nella corsa a Taremi, sottolinea la fonte, rimane solo l‘Inter come pretendente di Serie A. In pratica, i nerazzurri hanno adesso campo libero nella trattativa, sapendo di poter contare sul totale gradimento del giocatore iraniano.

L’Inter ha in mente un colpo alla ‘Dzeko’, dunque un centravanti che possa garantire gol e grande peso in fatto d’esperienza. Taremi sembra perfetto, ma più a giugno che a gennaio. Infatti, il Biscione non ha colpi in programma per l’inverno in attacco, convinto di puntare ancora su Arnautovic e Sanchez. Ma in estate pare ormai scontato che si farà all in su Mehdi Taremi. L’attaccante si è promesso ai nerazzurri? Probabile.