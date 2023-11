Infortuni Milan, che disastro: il confronto con Juve, Inter e Napoli è allarmante

Il quello rossonero è quello più penalizzato dai problemi fisici tra le big nella corsa scudetto: il dato allarmante

Si sogno giocate solamente dieci giornate di campionato in Serie A fino a ora ma i discorsi Scudetto sono già all’ordine del giorno e le candidate al momento sembrano essere le tre big storiche, ovvero Juventus, Milan e Inter.

I campioni d’Italia del Napoli sono partiti con diverse difficoltà e al momento sono staccati, ma non è escluso un loro rientro, dato che la stagione è ancora lunga e mancano ben 28 turni da disputare da qui alla fine. Il valore complessivo della rosa è sicuramente una componente importante per considerare chi è favorito, così come l’esperienza e il calendario, ma c’è anche un altro fattore da non sottovalutare mai. Si tratta degli infortuni.

Ogni anno tutte le squadre devono fare i conti con importanti assenze a causa di infortuni più o meno gravi, e questo condiziona sensibilmente diverse gare anche cruciali nella corsa allo Scudetto, come accaduto anche nella scorsa stagione. La Gazzetta dello Sport ha voluto analizzare il dato degli infortuni delle quattro squadre in corsa per il tricolore e ne sono venuti fuori risultati chiari, che non lasciano spazio a repliche.

Milan bersagliato dagli infortuni: il dato è preoccupante

La rosea specifica che, sotto questo punto di vista, non si può negare che sia il Milan ad avere un grosso problema. Al contrario dell’Inter che invece ha un importante vantaggio sotto questo aspetto grazie all’integrità dei propri calciatori.

Il Diavolo è ampiamente in testa nella classifica degli infortuni in questa stagione con addirittura 19 casi. Quasi il doppio rispetto alla Juventus (10) e praticamente il triplo rispetto a Napoli (8) e Inter (6). Anche il numero delle assenze complessive è molto più altro per i rossoneri: 37 contro le 26 della Juve, 21 del Napoli e 18 dell’Inter. Il quotidiano fa notare poi che i problemi di rosa hanno pesato alla squadra di Stefano Pioli, con le riserve Pellegrino e Romero protagonisti negativi nei gol subiti domenica al Maradona.

Al momento il tecnico emiliano ha fuori un terzo della rosa disponibile e la situazione non migliorerà molto nei prossimi mesi. I problemi muscolari sono quelli più comuni e sono stati ben 12 per il Milan da inizio stagione tra affaticamenti, contratture e risentimenti ai flessori. In alcuni casi (Calabria, Kalulu e Okafor) gli infortuni stagionali sono già più di uno. Un copione simile a quello del 2022-23 e anche delle stagioni precedenti sotto la gestione Pioli.

L’Inter è quella che ha sofferto meno da questo punti di vista e grazie alla qualità della rosa ha sempre sopperito. Le problematiche occorse ad Arnautovic e Cuadrado non hanno infatti pesato in alcun modo per Simone Inzaghi. Che ha sicuramente uno staff tecnico e medico di qualità altissima che gli permette di avere sempre quasi la rosa al completo.