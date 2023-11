La storia si ripete: dal Chelsea al Milan, ecco il difensore

Asse sempre caldissimo fra il Chelsea e il Milan: dai Blues il difensore per risolvere l’emergenza, idea in prestito

Ancora non si può parlare di ritorno di fiamma, ma certamente qualcosa potrebbe presto bollire in pentola. Le esigenze di mercato del Milan stanno del resto cambiando di giorno in giorno, soprattutto per colpa dell’incredibile sequela di infortuni che ha colpito la rosa rossonera.



Nell’immediato, più che mettersi a caccia di un attaccante che comunque, inutile nascondersi, sarebbe gradito dalle parti di Milanello, urge intervenire sul reparto difensivo. Che rischia di dover fare a meno di Pierre Kalulu e di Marco Pellegrino per diverso tempo. Ecco che allora, tra nuovi profili e vecchi obiettivi che improvvisamente tornano di moda, si potrebbe tornare a bussare in casa Chelsea.

Proprio dal club da cui, nel gennaio 2021, il Milan prelevò Fikayo Tomori, arrivato inizialmente in prestito e poi acquistato per oltre 31 milioni a luglio, potrebbe arrivare un altro giocatore. Sempre un difensore centrale. Uno che, nello scorso giugno, sembrava destinato all’addio dato il forte pressing che le due società meneghine avevano iniziato a portare sulla dirigenza Blues. Non se ne fece poi nulla, nemmeno per i rivali nerazzurri, ma il nome potrebbe presto tornare caldo dalle parti di Via Aldo Rossi.

Chelsea addio, il giovane difensore diventa un’occasione di mercato

Attualmente fermo per un problema alla coscia, ma già ‘avvertito’ del fatto che il tecnico Mauricio Pochettino non intende fare affidamento sulle sue qualità, Trevoh Chalobah pare destinato all’addio. La solita rosa extralarge del Chelsea, con la relativa necessità di mettere in campo i nuovo acquisti per i quali si è spesa la consueta vagonata di sterline, non gioca a favore del classe ’99 originario della Sierra Leone.

Accostato insistentemente alle due società milanesi ancor prima dell’avvio ufficiale della scorsa sessione estiva di scambi – per intenderci, non era ancora stato nemmeno ceduto Sandro Tonali – il difensore inglese ha mercato anche in Bundesliga, oltre che piacere ad un’altra big della Premier.

Come riferito da Team Talk infatti, Chalobah sarebbe addirittura stato proposto al Borussia Dortmund, che però ha gentilmente declinato l’offerta. Sul centrale – giocatore di grande duttilità, che può essere impiegato all’occorrenza anche da mediano – è vivo anche l’interesse del Manchester United. Che sta tentando di trovare disperatamente delle soluzioni alla difesa colabrodo di questa annata.

Il Milan ha ormai capito che Chalobah è ufficialmente un indesiderato dalle parti di Stamford Bridge. Furlani potrebbe replicare in toto le medesime modalità che utilizzò Paolo Maldini per avvalersi delle prestazioni di Fikayo Tomori.