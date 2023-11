Milan, blitz di Moncada: ecco il jolly in difesa

Missione in Inghilterra per Geoffrey Moncada. Il difensore, che può giocare sia come terzino che come centrale, è il possibile colpo di gennaio. Il punto della situazione

Continua la caccia al difensore centrale in casa Milan. I nomi sul taccuino di Geoffrey Moncada continuano ad essere sempre di più.

L’ultima idea porta in Inghilterra e più precisamente a Bournemouth: il dirigente del Diavolo, infatti, secondo quanto riporta Tuttosport, sarebbe stato al Vitality Stadium, per assistere al match dei padroni di casa contro il Burnley. Nel mirino di Moncada è così finito Lloyd Kelly, inglese di Bristol, che lo scorso 6 ottobre ha compiuto 25 anni.

Nell’ultima gara di Premier League, quella del blitz del francese, dello scorso 28 ottobre, il calciatore ha giocato come terzino sinistro, ma in stagione ha fatto spesso il centrale. Fino a questo momento, Kelly, con la maglia rossonera del Bournemouth ha collezionato sette presenze, sei in Premier League e una in EFL Cup, per più di cinquecento minuti giocati.

Il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno fa si che il difensori sia un’opportunità di mercato a parametro zero, ma il Milan – vista l’emergenza per gli infortuni di Pierre Kalulu e Marco Pellegrino – appare intenzionato a provarci a gennaio. Il rischio di fallire l’affondo, però, è concreto: c’è infatti da fare i conti con la concorrenza del Tottenham, che aveva provato a prenderlo già in estate, fino all’ultimo secondo. E’ evidente che l’acquisto di Kelly servirebbe anche a colmare momentaneamente la lacuna a sinistra. Dopo la partenza di Ballo-Toure, il Milan, infatti, non ha più un vice Theo Hernandez. In attesa di Miranda, per il quale è stato raggiunto un accordo per l’estate, potrebbe dunque esserci Kelly a far rifiatare il terzino francese.

Milan, la lunga lista per il ruolo di centrale

Alla lunga dei possibili colpi in difesa si è così aggiunto il nome di Lloyd Kelly. Il calciatore inglese può essere certamente un’opportunità , ma la concorrenza del Tottenham, come detto, mette a serio pericolo l’affare.

Sul taccuino di Geoffrey Moncada, come raccontato nei giorni scorsi, restano così soprattutto Maxime Esteve del Montpellier e Konstantinos Koulierakis, classe 2003 del PAOK Salonicco. L’idea del Milan è quella di prendere un difensore low-cost, che abbia margini di miglioramento. Anche il prezzo potrebbe dunque fare la differenza.