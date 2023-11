Milan, Kalulu è stato operato: ufficiali i tempi di recupero

Kalulu ha subito un intervento chirurgico, il club rossonero ha diramato una nota ufficiale con i tempi di recupero.

Brutta tegola per Stefano Pioli, che dovrà fare a meno di Pierre Kalulu per un po’ di mesi. L’infortunio accusato nella partita contro il Napoli è di quelli seri ed è stata necessaria un’operazione.

Poco fa il Milan ha emesso un comunicato ufficiale spiegando che giocatore si è sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere la rottura completa del tendine del retto femorale sinistro. L’operazione è completamente riuscita ed è stata eseguita in Finlandia dal professor Lasse Lempainen, in presenza del responsabile sanitario rossonero Stefano Mazzoni. I tempi di recupero sono stimati in 4 mesi.

Kalulu infortunato: il Milan compra a gennaio

Confermato in lungo stop di Kalulu, che imporrà alla dirigenza di intervenire sul mercato a gennaio. Considerando che Simon Kjaer va per i 35 anni e a volte è alle prese con degli acciacchi, a Pioli serve un innesto in difesa. Sicuramente Geoffrey Moncada e Antonio D’Ottavio hanno già alcune idee e altre le svilupperanno nelle prossime settimane.