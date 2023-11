Milan, non solo Simic: un altro Primavera in prima squadra, allenamento e convocazione

Come riportano i colleghi di calciomercato.com, il giovane si è allenato in prima squadra e non è affatto esclusa la sua convocazione per l’Udinese

E’ un Milan decimato dagli infortuni e che deve fare contemporaneamente i conti con impegni importanti. Se è vero che il calendario di Serie A si presenta più semplice rispetto all’avvio, è altrettanto vero che la squadra dovrà affrontare gare fondamentali e decisive di Champions League. Servirebbe una rosa completa e in forma, per calibrare energie fisiche e mentali e alternare i giocatori in base alle esigenze che ogni gara detta. La situazione attuale dice però che sono ben nove gli infortunati. Soprattutto il reparto di difesa è in apnea, con ben tre centrali infortunati. Simon Kjaer, Marco Pellegrini e Pierre Kalulu sono fermi ai box, seppure il primo, il danese, pare vicino al rientro.

Il Milan sta per questo guardando alla Primavera, in cerca di forze fresche e che possano aiutare, quantomeno numericamente, la squadra di Stefano Pioli. Ecco che l’allenatore rossonero ha puntato con convinzione su Jan-Carlo Simic, il classe 2005 centrale difensivo di Ignazio Abate, che si è ben distinto con le sue prestazioni tra gli Under 19 rossoneri. Ma non è l’unico. Di recente si è allenato in prima squadra un altro giovanissimo di belle speranze, che potrebbe presto anche lui saltare tra i big.

Milan, un regista da svezzare

Come riportato da calciomercato.com, ieri si è allenato in prima squadra Kevin Zeroli, il capitano della Primavera rossonera che sta stupendo tutti a suon di prestazioni. Classe 2005, si tratta di un centrocampista capace di agire tanto da regista davanti la difesa, che da mediano ma anche da trequartista offensivo. Un talento che col tempo può diventare un top della metà campo davvero importante. Dotato di ottima leadership, ci accorgiamo della sua qualità anche grazie ai numeri. In questa nuova stagione, titolarissimo di Abate, ha timbrato otto presenze con due gol e due assist all’attivo.

Ricordiamo che Pioli lo ha voluto con lui nella tournée estiva pre-campionato. Oggi, l’allenamento in Prima Squadra che conferma quanto il giovane stia bruciando le tappe. Ma la notizia fondamentale è che la sua convocazione per la prossima di campionato del Milan, sabato contro l’Udinese, è tutt’altro da escludere. Stiamo entrando in una nuova era del calcio, dove è sempre più facile e bello scommettere sui giovanissimi talenti più validi. Pioli non vuole perdere tali occasioni.