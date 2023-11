Milan, sfida alle big per il regista: colpo da 30 milioni

Il Milan è pronto a sfidare le grandi del calcio italiano per il centrocampista inglese. Si tratta di un regista di appena 20 anni. Lo vogliono davvero tutti

C’è davvero la fila per il giovane talento di proprietà dell’Arsenal e anche il Milan tra le squadre che ha mostrato interesse.

Stiano parlando di Charlie Patino, regista di centrocampo, che si sta mettendo in mostra in prestito allo Swansea. Il calciatore, nato a Watford venti anni fa, ha attirato le attenzioni dei grandi club e come affermato da MicheleFratini, intermediario e talent scout, ai microfoni della Rai anche i rossoneri sono interessati.

Ma la concorrenza per il giocatore classe 2003 è davvero agguerrita: oltre al Diavolo sul regista ci sono infatti anche Juventus, Inter e Napoli. La valutazione, però, è già alle stelle. Difficilmente l’Arsenal si priverà del suo talento per meno di 30 milioni di euro. Patino, come detto, sta indossando la maglia dello Swansea e in Championship ha totalizzato undici presenze per oltre 700 minuti giocati, segnando una rete, contro lo Sheff Wed, e realizzando quattro assist.

Milan, caccia al nuovo centrocampista, non solo Patino: Krunic in bilico

Il Milan, dunque, continua a pensare di acquistare un nuovo centrocampista per la prossima stagione. Sul taccuino del Diavolo, lo ricordiamo c’è anche Assan Ouédraogo. Il giovane calciatore dello Schalke 04 ha una valutazione di 20 milioni di euro. Un prezzo più basso rispetto al collega di proprietà dell’Arsenal, ma anche in questo caso la concorrenza è davvero agguerrita. In Italia piace soprattutto al Napoli, e in Germania ci sono tutte le big, dal Bayern Monaco, passando per il Lipsia e il Bayer Leverkusen.

Il Milan, oggi, è numericamente completo a centrocampo con Loftus-Cheek, Musah, Reijnders e Pobega come mezzali e Adli, Bennacer e Krunic nel ruolo di playmaker. Appare chiaro, dunque, che qualcosa nelle prossime sessioni di calciomercato può cambiare.

La situazione maggiormente in bilico è sicuramente quella di Rade Krunic, che ha un contratto in scadenza nel 2025. Ad oggi non è stato trovato un accordo tra le parti, con l’entourage del bosniaco che chiede una cifra sui tre milioni di euro netti a stagione. Il club rossonero, invece, al momento, non è andato oltre i due milioni netti più bonus. Il Milan potrebbe, dunque, volersi tutelare qualora l’ex Empoli lasciasse il rossonero. In estate, d’altronde, il suo nome è stato accostato con insistenza alla Turchia e chissà che questa ipotesi non torni nuovamente di moda.