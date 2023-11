Milan sulle tracce del giovane talento: il club chiede oltre 10 milioni

Dopo le nefaste notizie dall’infermeria, è partita la caccia grossa al difensore: per il classe 2003 il club ha fissato il prezzo

E fu così che restarono in tre, per lo meno fino a metà dicembre – data di presumibile rientro in campo di Marco Pellegrino, l’ultimo tra i difensori infortunati in casa Milan – i difensori centrali a disposizione di Pioli. Dopo la tegola Pierre Kalulu, che rischia di averne almeno per quattro mesi, e il suddetto stop del giovane argentino, il tecnico rossonero dovrà far ruotare Tomori, Thiaw e Simon Kjaer – anch’egli reduce da un problema muscolare – fino alla riapertura della finestra invernale di scambi.

Non certo una situazione idilliaca per l’allenatore parmigiano, che probabilmente sarà costretto ad aggregare dalla Primavera il promettente Simic non solo per la prossima gara contro l’Udinese, ma fino alla fine dell’anno solare.

Meno male, allora, che il mercato di gennaio si avvicina a grandi passi. Furlani e D’Ottavio sono intenzionati a porre immediatamente rimedio alla situazione d’emergenza del reparto arretrato. Tra suggestioni e ipotesi più per un futuo più o meno lontano che per l’immediato presente, al momento la pista più calda sembra quella che porta in Grecia, a Salonicco.

Nel PAOK gioca infatti un classe 2003 che è già una colonna della squadra. Difensore centrale di piede sinistro, il giovane ellenico è stato visionato a lungo dal capo scout Moncada, che ha dato il suo ok. È forse arrivato il momento di muoversi concretamente, prima che la concorrenza si faccia avanti con la società greca.

Koulierakis, le indiscrezioni aumentano: e il PAOK fissa il prezzo

Con già all’attivo 5 gettoni con la maglia della nazionale maggiore, Konstantinos Koulierakis è uno dei prospetti più interessanti dell’intero movimento ellenico. Le sue caratteristiche tecniche – un centrale mancino è sempre roba rara – lo rendono appetibile sul mercato internazionale. La società rossonera starebbe aumentando il pressing sull’entourage del ragazzo e sul suo club proprio in virtù della deficitaria situazione, in termini di interpreti, del reparto arretrato.

Come riportato su Twitter dal giornalista greco Giannis Chorianopoulos, il club meneghino è da tempo sulle tracce del calciatore, che potrebbe arrivare anche nel prossimo mercato invernale. Le pretendenti sul greco aumentano di giorno in giorno, col PAOK che, rassegnato alla cessione, avrebbe già fissato un’importante cifra per il suo addio.

Serviranno, a meno di compromessi favorevoli alla parte acquirente, oltre 10 milioni per accaparrarsi il talentuoso difensore. Una cifra che dalle parti di Via Aldo Rossi non avevano messo in programma, ma che potrebbe comunque essere elargita.