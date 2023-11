@ML – Milan, finalmente: Loftus-Cheek in gruppo! Le ultime su Pulisic, Chukwueze e Kjaer

Stefano Pioli ritrova il centrocampista inglese, tornato ad allenarsi con i suoi compagni: discorso diverso per gli altri tre acciaccati

Il Milan si allena a Milanello per preparare la prossima sfida di campionato, in programma sabato sera contro l’Udinese. In questo momento la squadra di Stefano Pioli è alle prese con tante assenze per infortunio, ma il tecnico cerca di capire se può recuperare qualcuno.

I rossoneri sono in emergenza in vista della gara contro i friulani, valevole per l’11esima giornata di Serie A, soprattutto in alcuni reparti. Gli infortuni di Pierre Kalulu e Marco Pellegrino hanno complicate le cose nella retroguardia, dove però c’è il ritorno di Malick Thiaw dalla squalifica. Il tedesco si riprenderà il posto al fianco di Fikayo Tomori al centro della difesa.

C’è però una buona notizia che arriva finalmente da Milanello ed è quella del ritorno in gruppo di Ruben Loftus-Cheek. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il centrocampista inglese è infatti tornato ad allenarsi con i compagni e a questo punto diventa convocabile per il match di sabato. L’ex Chelsea si era infortunato contro la Lazio e il suo percorso di riabilitazione è stato più lungo del previsto, ma ora è pronto per tornare a dare il suo contributo.

Personalizzato per gli altri tre

Con il rientro di Loftus-Cheek Pioli ha una scelta in più in mezzo al campo, anche se inizialmente il classe ’96 dovrebbe partire dalla panchina. Ma le novità sono anche altre e riguardano gli altri acciaccati.

Per quanto riguarda invece altri casi, il discorso è diverso. La situazione di Christian Pulisic non preoccupa più di tanto ma l’esterno d’attacco americano oggi ha svolto un lavoro personalizzato, così come Simon Kjaer. Entrambi dovrebbero essere convocati per l’Udinese ma non sono chiaramente al top. Kjaer non ha particolare fretta perché in difesa le alternative ci sono.

Stessa situazione per Samuel Chukwueze. L’esterno nigeriano si era fatto male in Nazionale ed è sulla via del recupero. L’ex Villareal ha svolto un lavoro personalizzato sul campo, ma per il suo rientro ci sarà da aspettare ancora un pochino. Nel tridente Pioli potrebbe quindi scegliere uno tra Romero e Okafor per affiancare Rafa Leao e Olivier Giroud.