RedBird valuta la cessione del Tolosa: la situazione

I proprietari del Milan, azionisti di maggioranza anche del club francese, stanno riflettendo riguardo una possibile cessione delle quote

Poco più di un anno fa il Milan passava nelle mani di RedBird e del suo proprietario, Gerry Cardinale, entrando di fatto in una nuova era del club. La scelta del fondo americano era dovuta anche alla maggiore esperienza nel settore sportivo e calcistico rispetto agli oltre concorrenti, oltre alla continuità progettuale con Elliott.

RedBird infatti ha acquisito le quote del Diavolo mentre già gestiva un club europeo, ovvero il Tolosa in Ligue 1. Senza dimenticare poi il Liverpool, perché nel 2021 il fondo di Cardinale aveva anche rilevato il 10% di Fenway Sports Group, gruppo di riferimento del Liverpool, di cui RedBird è diventato così azionista. Adesso però sono iniziate a circolare voci riguardo una possibile vendita del Tolosa.

Stando a quanto riferito infatti da BNN Bloomberg, RedBird Capital Partners sta riflettendo sulla possibilità di vendere il club francese. RedBird possiede una partecipazione all’85% nel Tolosa dal 2020 e lo scorso anno sono riusciti nell’impresa di vincere la coppa di Lega francese, titolo che gli ha permesso di partecipare all’Europa League. Ecco perché in estate la UEFA aveva analizzato il caso di un possibile conflitto di interessi per entrambi i club di proprietà del fondo americano.

RedBird cede il Tolosa? Le ultime

La questione si era conclusa con l’impegno dei club ad adottare misure per garantire che fossero gestiti in modo indipendente. Prima della sentenza Cardinale si è dimesso dal Consiglio d’Amministrazione del Tolosa.

Il Tolosa è risalito nel massimo campionato francese sotto la gestione di RedBird. Al momento la Ligue 1 è in fase di negoziazione per un nuovo accordo sui diritti mediatici, il che avrà un notevole impatto sulle entrate del club e su una potenziale valutazione complessiva. Sottolineiamo che al momento non parliamo di notizie ufficiali, bensì solamente di voci filtrate e peraltro non confermate da chi è vicino a RedBird.

Questa situazione, in ogni caso, non comporta nessun influenza per quanto riguarda la gestione del Milan, ma di certo è una questione da tenere d’occhio. Sono tanti i proprietari di club calcistici, soprattutto inglesi, in questo momento, che stanno valutando di vendere le partecipazioni. Seguiremo la vicenda in attesa di nuovi sviluppi o di conferme ufficiali su questa voce circolata da poco.