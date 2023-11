Calciomercato Milan, colpo in Serie A: chiesti 18 milioni

La società rossonera ha messo gli occhi su un centrale del campionato italiano: anche Juventus e Atalanta sono in corsa.

L’infortunio di Pierre Kalulu, che rischia di stare fuori per circa quattro mesi, mette il Milan nella condizione di dover pensare a un rinforzo per gennaio. La difesa avrà bisogno di un intervento, anche perché Simon Kjaer non dà garanzie sul piano fisico e il giovane Marco Pellegrino (anche lui out per infortunio ora) è ancora acerbo.

In questi due mesi la dirigenza farà le proprie valutazioni e poi deciderà su chi puntare. L’obiettivo è sicuramente quello di non spendere troppi soldi, l’ideale sarebbe fare un’operazione in prestito con diritto di riscatto. Bisognerà vedere quali occasioni saranno presenti sul mercato. Pensando anche al fatto che Kjaer probabilmente non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno 2024, non va comunque escluso un investimento nel ruolo.

Calciomercato Milan, piace un difensore della Serie A

Secondo quanto rivelato dal quotidiano La Repubblica, il Milan è tra le squadre interessate concretamente a Isak Hien. Il 24enne svedese gioca in Italia con la maglia dell’Hellas Verona, che lo ha acquistato nell’estate 2022 dal Djurgarden per 3,2 milioni di euro. Il rendimento positivo in campo ha fatto aumentare il valore del suo cartellino.

La società veneta chiede 18 milioni per far partire il giocatore nel mercato di gennaio. Anche Juventus e Atalanta sono molto interessate. Non manca neppure la concorrenza estera, con Bayer Leverkusen e West Ham che hanno già fatto dei sondaggi con l’Hellas Verona. Non sarà facile aggiudicarsi Hien, che ovviamente spera di fare un salto in avanti nella sua carriera già nei prossimi mesi.

Il Milan lo ha inserito nella lista dei potenziali acquisti e dovrà decidere se affondare il colpo oppure. In una eventuale trattativa non va escluso l’inserimento di un giovane rossonero. Difficile imbastire l’operazione con la formula del prestito, a meno che non si preveda un obbligo di riscatto per fine stagione.

Il nazionale svedese ha fatto una buona impressione da quando gioca in Serie A. Alto 1,91 metri, è un difensore abbastanza completo. In Svezia giocava prevalentemente in una difesa a quattro, mentre a Verona gioca a tre. È mancino e se la cava bene anche in fase di impostazione, oltre a farsi valere fisicamente nei duelli e in generale negli uno contro uno. È bravo nell’anticipo, caratteristica importante. Un infortunio muscolare gli ha fatto saltare le ultime quattro giornate di campionato, ma sarà a disposizione per la prossima contro il Monza.