Calciomercato Milan, ecco il bomber: 40 milioni

Uno degli attaccanti del momento è tra i desideri di mercato della dirigenza rossonera: serve un investimento importante per assicurarselo.

Se non sarà già a gennaio, sicuramente nell’estate 2024 il Milan comprerà un centravanti che possa giocare titolare. I tifosi speravano che arrivasse già nell’ultima sessione estiva del calciomercato, però il piano della società è fallito.

Com’è noto, il grande obiettivo era Mehdi Taremi e l’affare è saltato per il mancato accordo con lui e il suo agente. Anche il tentativo per Yussuf en-Nesyri non è andato a buon fine, così come quello precedente per Nicklas Jackson. Diverse prime scelte sono sfumate e alla fine la dirigenza ha ripiegato su una soluzione low cost come Luka Jovic, arrivato a zero.

Calciomercato Milan, occhi all’estero per il nuovo centravanti

Ci sono diversi profili nella lista di Geoffrey Moncada e Antonio D’Ottavio. In queste settimane non sono mancate indiscrezioni su quelli che sono gli obiettivi per l’attacco rossonero. Negli ultimi giorni c’è un nome in particolare che sta prendendo quota.

Ci riferiamo a Santiago Gimenez, 22enne messicano che sta facendo benissimo con la maglia del Feyenoord. Nella scorsa stagione 23 gol e 3 assist in 45 presenze totali con la squadra di Rotterdam, in questa è partito con 15 reti e 3 assist in 13 partite. Ha tutte le intenzioni di migliorare il suo bottino rispetto alla scorsa annata.

Il portale Fichajes.net conferma che il Milan è molto interessato al bomber nato in Argentina, a Buenos Aires. Anche il Barcellona ha messo gli occhi su di lui, però va detto che i catalani hanno Robert Lewandowski sotto contratto fino al 2026 e hanno Vitor Roque dell’Athletico Paranaense come obiettivo principale per il 2024. Gimenez in rossonero sarebbe titolare e troverebbe il posto giusto per crescere prima di un eventuale trasferimento in una delle altre big europee.

Fichajes.net scrive che il Feyenoord chiede 40 milioni di euro per la cessione del suo bomber. Il Milan è pronto a formulare una buona offerta per cercare di assicurarselo. Da capire se verrà fatto un tentativo già a gennaio oppure se l’investimento sarà rinviato al calciomercato estivo. Certamente l’ex gioiello del Cruz Azul sarà monitorato con molta attenzione nei prossimi mesi.