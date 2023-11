Coppa Italia, quando si gioca Milan-Cagliari: data e orario ufficiali

È stato annunciato quando il Milan affronterà il Cagliari in Coppa Italia: i tifosi ora sanno come organizzarsi per la partita.

La squadra di Stefano Pioli è concentrata su Serie A e Champions League in questa fase della stagione, ma arriverà anche il momento di giocare la Coppa Italia. Anche se spesso viene vista come un trofeo minore, si tratta comunque di una competizione importante e la vittoria finale consente di giocare la Supercoppa Italiana. Ci sono più motivi per voler andare fino in fondo.

Il Milan ha vinto la sua ultima Coppa Italia nella stagione 2002/2003, quando c’era ancora Carlo Ancelotti in panchina e nella stessa annata conquistò pure la Champions League. Nella finale, che allora si disputata su andata e ritorno, i rossoneri ebbero la meglio sulla Roma. Sono passati oltre vent’anni e al club non dispiacerebbe rimettere le mani su quel trofeo.

Milan contro il Cagliari in Coppa Italia: il programma

Il Milan entrerà in gioco a partire degli Ottavi di finale e se la vedrà contro il Cagliari, che mercoledì ha sconfitto l’Udinese in trasferta. I friulani erano passati in vantaggio al 60′, poi la squadra di Claudio Ranieri ha pareggiato all’80’ con Nicolas Viola e ha vinto con un gol nei supplementari (al 120′) di Gianluca Lapadula.

Milan-Cagliari si giocherà martedì 2 gennaio alle ore 21:00 a San Siro. A tempo debito il club rossonero pubblicherà anche le informazioni inerenti l’acquisto dei biglietti per assistere alla partita degli Ottavi di Coppa Italia. Non ci sarà uno stadio pieno, ma i tifosi rossoneri non faranno comunque mancare la loro presenza.