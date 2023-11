Curva Sud, protesta per i biglietti di Lecce-Milan: il club pugliese cambia prezzo

La Curva Sud Milano aveva annunciato che non avrebbe preso parte alla trasferta di campionato in Puglia: ecco cosa è successo.

Il tifo organizzato rossonero fa sempre sentire la propria voce, non solo quando si tratta di sostenere il Milan. Ci sono anche altri temi ai quali è particolarmente sensibile. Ad esempio, il costo dei biglietti. Soprattutto quelli riguardanti le trasferte sta facendo arrabbiare.

In più occasioni la Curva Sud Milano ha manifestato il proprio pensiero sul caro biglietti, rendendo nota l’esigenza di avere un intervento delle istituzioni per porre un freno. Ci sono club che approfittano di una partita contro una delle big della Serie A per fissare prezzi elevati anche nel settore ospiti, complicando i piani di chi già investe tanto per seguire la propria squadra del cuore.

Lecce, la reazione dopo il comunicato della Curva Sud del Milan

La prossima trasferta del Milan è a Lecce, dove era stato applicato il meccanismo appena descritto. La Curva Sud Milano ha preso una posizione netta: “Adesso basta! Per la partita della prossima settimana siamo di fronte all’ennesimo scempio commesso da una società di calcio nei confronti dei tifosi, con il tacito consenso del presidente De Siervo e di tutta la Lega Serie A, che ad oggi non ha ancora messo in agenda un problema che si protrae da anni“.

Il comunicato degli ultras rossoneri prosegue duramente: “Com’è possibile che, come già successo a Cagliari, una società di Serie A possa iniziare una stagione senza mai garantire il 5% della capienza dello stadio agli ospiti (come impone il regolamento scritto dalla stessa Lega)? Alle tifoserie ospiti che vanno a Lecce vengono puntualmente assegnati solo 1075 biglietti contro i 1527 che spetterebbero di diritto, con la conseguenza che per le tifoserie più numerose tanti tifosi con aerei e pullman prenotati da tempo restino senza biglietto. Come se non bastasse, la società pugliese da un paio di stagioni a questa parte fa pagare ai tifosi di Milan, Inter e Juventus 62 euro contro i 19 che pagano tutte le altre”.

La Curva Sud Milano ha annunciato la non presenza a Lecce: “Alla luce di tutto ciò non intendiamo più sottostare alla regola del dover entrare a qualunque costo in uno stadio, in quanto il settore ospiti verrebbe riempito dai tifosi rossoneri del posto. Curva Sud Milano e AIMC comunicano ufficialmente che non acquisteranno i biglietti per la trasferta di Lecce, nonostante più di 1000 persone abbiano già comprato voli e prenotato pullman. Invitiamo gli altri tifosi a fare altrettanto, lasciando il settore ospiti vuoto“.

Ci sarà una protesta anche sabato a San Siro: “In occasione di Milan-Udinese resteremo in silenzio per il primo quarto d’ora, allo scopo di sensibilizzare squadre e società a portare la problematica sul tavolo della Lega Serie A. er risolvere definitivamente il problema come accade nei maggiori campionati europei dove il settore ospiti costa per tutte le partite e tutte le tifoserie tra 10€ e 30€“.

AGGIORNAMENTO – Il Lecce ha diramato una nota ufficiale nella quale ha rettificato il prezzo che era stato indicato in mattinata. Per accedere ai settori Curva/Distinti/Ospiti i biglietti costeranno 35 euro. Il club pugliese ha specificato che a causa di un errore tecnico era stata pubblicata una tabella sbagliata.