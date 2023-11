Milan-Udinese, la probabile formazione: Pioli con il 4-4-2, Jovic preferito a Okafor

La squadra di Pioli avrà un grande sostegno nel match contro i friulani: il mister sta anche pensando a un cambiamento tattico.

Il Milan ha ottenuto un solo punto nelle sfide contro Juventus e Napoli, quindi domani contro l’Udinese vuole tornare a vincere. Ci sarà un San Siro gremito, con oltre 70 mila spettatori presenti. L’ennesimo segnale della vicinanza dei tifosi alla squadra.

Stefano Pioli e i suoi ragazzi sanno quanto è importante conquistare i 3 punti domani. Fare bottino pieno è necessario sia per la classifica sia per il morale. Arrivare alla sfida di Champions League contro il PSG con alle spalle una ritrovata vittoria sarebbe meglio. Dunque, vietato fallire.

Milan-Udinese, i cambiamenti di formazione

Il Milan non si presenta alla partita contro l’Udinese nella migliore condizione possibile, ci sono diverse assenze. Ruben Loftus-Cheek è recuperato, ma in sette non saranno nella lista convocati: Marco Sportiello, Pierre Kalulu, Simon Kjaer, Marco Pellegrino, Ismael Bennacer, Samuel Chukwueze e Christian Pulisic.

Secondo La Gazzetta dello Sport, Pioli sta pensando a un cambio di modulo: dal 4-3-3 al 4-4-2. In quest’ottica, ci sarebbe l’impiego di Luka Jovic al fianco di Noah Okafor in attacco. A centrocampo gli esterni sarebbero Yunus Musah a destra e Rafael Leao a sinistra, con Rade Krunic e Tijjani Reijnders interni. In difesa quartetto solito Calabria-Thiaw-Tomori-Hernandez davanti a Mike Maignan.

Attenzione a Noah Okafor, che potrebbe essere un’arma da sfruttare nel 4-4-2, visto che sa perfettamente agire da seconda punta. Insomma, Pioli ha più soluzioni da potersi giocare a San Siro e nelle prossime ore prenderà una decisione definitiva. La cosa fondamentale sarà vincere, uno stop potrebbe avere qualche contraccolpo negativo sul piano psicologico.

L’Udinese ha da poco cambiato allenatore, richiamando Gabriele Cioffi al posto di Andrea Sottil. Non ha mai vinto in campionato e spera di fare un buon risultato a San Siro.

MILAN-UDINESE: LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-4-2): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders, Leao; Giroud, Jovic (Okafor).

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Kabasele, Bijol, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Pyero (Lovric), Zemura (Kamara); Pereyra, Success (Lucca).