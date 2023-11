Milan-Udinese, l’annuncio di Pioli: tripla assenza | Torna Loftus-Cheek

Il tecnico rossonero, che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Udinese, ha fatto il punto sui tanti infortunati

Forse, e sottolineiamo forse, si inizia a vedere un po’ di luce. Nell’ultimo periodo la rosa rossonera è stata letteralmente martoriata dagli infortuni, che si sono moltiplicati come per effetto di una sorte di maledizione che incombe non solo su Milanello, ma dovunque si spostino i calciatori di Pioli.



Tutto è iniziato con lo stop di Ruben Loftus-Cheek nel match con la Lazio. La distrazione nella regione pubo-adduttoria sofferta il 30 settembre è stata riassorbita con più lentezza del previsto, ma finalmente l’inglese è pronto, come confermato dal tecnico Pioli in conferenza stampa.

“Loftus-Cheek sta bene ed è disponibile“, le parole del tecnico rossonero. Appurato che per gli stop più gravi, quelli relativi a Pierre Kalulu e Marco Pellegrino, non ci sono novità nel senso di una immediata disponibilità per i prossimi impegni, c’era curiosità di sentire gli aggiornamenti per quello che riguarda i calciatori sulla via del recupero. Quelli a cui manca davvero poco per scendere in campo.

È sempre stato il tecnico rossonero a fornire aggiornamenti su quei giocatori che, per un motivo o per l’altro, hanno saltato le ultime uscite stagionali del club meneghino.

Pioli in conferenza stampa: il punto sugli infortunati

“Pulisic a livello precauzionale non ci sarà con l’Udinese, ma ci sarà martedì col PSG, così come Chukwueze e forse Kjaer“, ha detto l’allenatore parmigiano, per il quale l’emergenza, per lo meno quella con la ‘e’ maiuscola, pare esser finita.

Giova ricordare che l’ex Chelsea era uscito durante il primo tempo di Napoli per una contrattura muscolare. Gli esami svolti in settimana avevano da subito escluso complicazioni, ma l’americano è pedina troppo importante per essere rischiato.

Per quello che riguarda Samuel Chukwuese, tornato in anticipo dal ritiro con la Nigeria oltre due settimane fa, la lesione al bicipite femorale della coscia sinistra è in via di riassorbimento. Se ci sarà bisogno del suo apporto, contro i francesi l’ex Villarreal potrebbe partire dalla panchina.

Per finire, il profilo sul quale c’era forse più attesa, considerando che fa parte del reparto più colpito dagli infortuni. Simon Kjaer, assente a Napoli per un “affaticamento”, non rientrerà per la partita di domani. Probabile un suo ritorno contro il Psg per martedì. Per il match di domani è emergenza totale in difesa. Probabile la convocazione di Simic.