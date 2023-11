Theo Hernandez, sirene dalla Premier: la big è pronta a far follie

Il laterale del Milan non è in un gran momento di forma ma ha comunque i suoi ricchi estimatori: Oltremanica sono disposti a tutto

E chi se lo aspettava. Protagonista finora di una stagione discreta nelle prime uscite, ma abbastanza deludente nelle ultime, Theo Hernandez fa i conti con un calo di forma e prestazioni che sta preoccupando non poco i supporters rossoneri. Le deficitarie performances del francese però potrebbero passare in secondo piano rispetto alle voci che nelle ultime ore le testate spagnole esperte di mercato hanno lanciato nell’etere.

Ci sarebbe infatti un top club inglese, tra i più frustrati dall’andamento della sua stagione, disposto a far follie pur di accaparrarsi lo stantuffo rossonero. Tecnicamente si tratterebbe di un ritorno di fiamma visto che l’ex Real Madrid, assieme ad innumerevoli altri profili, è stato già oggetto di interesse da parte del facoltoso patron della società.

Considerando che gli ulteriori sforzi economici profusi nell’ultima sessione di calciomercato estivo non hanno prodotto altro che una bella collezione di figurine incapace però di competere ad alti livelli, il club londinese avrebbe deciso di avviare una nuova, ennesima, rivoluzione. Che include anche l’ingaggio di Theo Hernandez tra le mosse desiderate.

London calling per Theo Hernandez, Milan in trincea

Il rumor di mercato è riportato dalla testa ‘Todofichajes.com‘, tra le prime ad aver svelato, diversi mesi fa, l’interesse del Milan per Jonathan David, il talentuoso attaccante del Lille cerchiato in rosso nell’agenda di Giorgio Furlani.

Il club inglese che vorrebbe iniziare dalla pietra Theo Hernandez il processo di ricostruzione della squadra è il Chelsea del magnate Todd Boehlly. Uno che, nonostante gli 800 milioni di euro spesi nell’anno solare, non sta raccolgiendo che le briciole.

I Blues veleggiano infatti a metà classifica, lontani dalla vetta, con una serie di equivioci tecnico-tattici e gestionali da far impallidire. L’arrivo di quello che sarebbe dovuto essere ‘l’uomo che avrebbe messo ordine’, Mauricio Pochettino, si è rivelato finora a dir poco infruttuoso.

Il tecnico argentino gode però ancora della piena fiducia del patron, ma chiede degli innesti congeniali alle sue idee tattiche. Chi meglio di Theo – campione buono per tutti i moduli e tutte le stagioni – potrebbe rispondere a questa esigenza?

Il Milan non si siederebbe al tavolo delle trattative se non per offerte superiori a 60 milioni di euro. Una cifra che il Chelsea potrebbe mettere a disposizione con relativa facilità. Magari anche nello stesso mercato di gennaio. Urgono riflessioni negli uffici di Via Aldo Rossi. perdere eventualmente il francese a gennaio sarebbe come alzare bandiera bianca sugli obiettivi stagionali.