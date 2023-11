Squalifica Tonali, il Newcastle: “Milan? Non so se sapesse”. La risposta dei rossoneri

Ci sono novità sul fronte Tonali: ha parlato il ds del Newcastle e c’è anche un’indagine della federazione inglese.

Sandro Tonali è stato recentemente squalificato per 10 mesi a causa del caso scommesse e poi dovrà affrontare altri 8 mesi di pene accessorie. Ha riconosciuto i suoi errori e gli avvocati hanno patteggiato con la Procura della FIGC, stessa scelta fatta anche dallo juventino Nicolò Fagioli.

Il centrocampista ha scommesso anche sul Milan, quando indossava la maglia rossonera, e quindi la sua posizione era più grave di quella del collega. Il club era all’oscuro di questo problema e, al momento, non c’è alcuna prova che dimostri il contrario. In via Aldo Rossi sono tranquilli.

Caso Tonali, gli ultimi sviluppi: indagine anche in Inghilterra

Dan Ashworth, direttore sportivo del Newcastle United, ha parlato del tema Tonali in una conferenza stampa: “È un top player e un grande acquisto, ci mancherà. È tornato ad allenarsi, ma prima di tutto è un essere umano e abbiamo un programma per sostenerlo. Sandro è stato eccezionale da quando è successo tutto ed è stato pienamente collaborativo. Faccio questo lavoro da 16 anni e non mi è mai successo niente di simile prima. Siamo diligenti dell’acquisire le persone giuste, trascorriamo tanto tempo a valutare sia la persona sia l’atleta. È davvero complicato sapere cosa puoi e non puoi sapere delle persone in questo mondo regolato dalla privacy e cosa puoi e non puoi controllare. È stato uno shock enorme, una sorpresa venuta dal nulla“.

A proposito dell’ipotesi che il Milan potesse essere a conoscenza del problema del giocatore, Ashworth si è così espresso: “È davvero difficile capire cosa sanno o non sanno gli altri club. Tutto quello che possiamo fare è un’indagine interna. Per me è davvero difficile rispondere, semplicemente non lo so. Non c’è stata nessuna conversazione con il Milan“.

Il ds del Newcastle United non ha voluto attaccare o criticare la società rossonera, ma non ha neppure smentito l’eventualità di poter avviare una causa legale, cosa fatta trapelare dal Corriere dello Sport di recente. Il Milan, intanto, con una comunicazione ufficiale a Craig Hope, giornalista del Daily Mail, ha confermato quanto anticipato la scorsa settimana anche dalla nostra redazione: il club rossonero ha saputo della questione soltanto tramite i quotidiani e non si aspetta contatti con il Newcastle.

Intanto la Football Association ha aperto un’indagine nei confronti di Tonali. Come spiegato da The Athletic, la federazione inglese vuole verificare se l’ex rossonero abbia effettuato scommesse sul Newcastle United dopo il suo trasferimento in Premier League. Se la FA dovesse riscontrare irregolarità, la squalifica diventerebbe ancora più pesante.