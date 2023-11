Atalanta-Inter, brutto infortunio per Pavard: ginocchio ko

Il difensore francese ha lasciato il campo al 32′ del primo tempo dopo una brutta torsione del ginocchio: apprensione in casa Inter

Nel bel mezzo di un match che vedeva, almeno fino a quel momento, l’Inter in discreta sofferenza contro una bella Atalanta, la squadra di Simone Inzaghi ha dovuto forzatamente rinunciare ad uno dei suoi migliori difensori.



Durante un’azione offensiva dei padroni di casa, con una palla scodellata pericolosamente in mezzo all’area, il difensore francese Benjamin Pavard ha subìto una torsione innaturale del ginocchio in seguito ad un contatto in area con Lookman. Accasciatosi subito a terra, coi compagni che hanno chiamato immediatamente in causa lo staff sanitario meneghino, l’ex Bayern Monaco è stato sostituito rifiutando però la barella che era stata già predisposta per agevolarne l’uscita.

Il transalpino è uscito sulle sue gambe, continuando a seguire il match dalla panchina, assieme ai compagni.

Atalanta-Inter, Pavard ko: le condizioni del francese

Dopo i primi istanti di assoluto terrore vissuti sulla panchina nerazzurra, la situazione è sembrata tornare alla normalità. Complici anche le ‘urgenze’ di campo del match. Ironia della sorte, il calciatore entrato al posto del francese, Matteo Darmian, si è subito eretto a protagonista procurandosi un rigore dopo l’improvvida uscita del portiere atalantino Musso. All’intervallo i nerazzurri sono avanti 1-0 per effetto del penalty poi realizzato da Calhanoglu.

Le prime indiscrezioni, assolutamente non ufficiali, parlano di una possibile distorsione del comparto mediale destro per il nazionale francese. Ulteriori aggiornamenti verranno forniti nei prossimi giorni dopo gli esami strumentali del caso.