Blitz Milan improvviso: colpo a gennaio, è un 2006

Il talento in forza al Partizan Belgrado è stato messo nel mirino dai grandi club europei: Milan in piena corsa

Si avvicina a grandi passi la sessione invernale di scambi, e tutte le società, dalle più ambiziose alle più piccole, affilano le armi per arrivare agli obiettivi designati. Alcuni club – i più facoltosi o comunque quelli che guardano non solo alla necessità dell’oggi ma anche in prospettiva futura – hanno gli occhi bene aperti sui talenti in erba sparsi per l’Europa e nel mondo.



Quando si parla di politica ‘verde‘, il Milan non è davvero secondo a nessuno. Del resto è la storia recente del club rossonero a parlare. Con i fatti. I tanti arrivi di giovani prospetti a Milanello negli ultimi anni è lì a testimoniare una precisa strategia di mercato. Che, finora, ha pagato dividendi altissimi se consideriamo che lo scudetto del 2022 è arrivato addirittura prima dei programmi stilati dall’allora direttore dell’area tecnica Paolo Maldini con Ivan Gazidis.

Ovviamente – leggi Roback – non tutte le ciambelle riescono col buco, ma l’attenzione del capo dell’area scouting Geoffrey Moncada è sempre ai massimi livelli. Non si spiegherebbe altrimenti il pressing rossonero su Assan Ouédraogo, mediano 17enne dello Schalke04. Per non parlare dell’interesse per Arda Guren, il nuovo gioiello del calcio turco in attesa di esordire col Real Madrid, che in estate ha bruciato tutti sul tempo.

E poi ancora, ecco i sondaggi esplorativi su Konstantinos Koulierakis, 19enne difensore del Paok Salonicco e della nazionale greca. Ebbene, da qualche giorno sul taccuino di mercato dei dirigenti rossoneri è finito un altro nome. Uno che, tanto per intenderci, è seguito perfino, tra gli altri, dal Real Madrid e dal Barcellona.

Furlani sogna il colpo slavo: il talento è in scadenza

Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, il club rossonero sarebbe in piena corsa per assicurarsi il cartellino di Matija Popovic, trequartista classe 2006 formalmente sotto contratto col Partizan Belgrado fino al 31 dicembre del 2023, per via della natura ‘giovanile’ del precedente accordo siglato.

Sul talento serbo si sarebbero affacciati con interesse anche Barcellona, Real Madrid, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e Ajax, in una vera e propria caccia alla gemma nascosta del calcio slavo. Il quale oltretutto, giova sottolinearlo ancora, sarà libero di accasarsi gratis ovunque a partire dal 1 gennaio del 2024.

Sebbene teoricamente un ipotetico colpo di questo tipo potrebbe essere letto solo in un’ottica futura, non è da escludere che il Milan possa decidere di inserire il calciatore nella rosa della prima squadra. A patto di bruciare la nutrita e prestigiosa concorrenza che si sta accalcando attorno all’entourage di Popovic.