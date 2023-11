Dal Milan al Manchester United: offerta da quasi 70 milioni

Il Manchester United ha messo gli occhi su una delle stelle della squadra rossonera: super offerta nell’estate 2024?

Prima di pensare al calciomercato estivo, ci sarà quello invernale nel quale i tifosi del Milan si aspettano almeno un paio di rinforzi. Molto probabilmente arriverà un difensore centrale, visto l’infortunio grave capitato a Pierre Kalulu (out quattro mesi).

Tuttavia, non mancano indiscrezioni su quello che potrebbe succedere la prossima estate. La cessione di Sandro Tonali al Newcastle United ha insegnato che non ci sono giocatori incedibili in rossonero, quindi può succedere di tutto. Un altro big potrebbe partire se dovesse arrivare una proposta economica irrinunciabile sia per lui sia per il club.

Calciomercato Milan, il Manchester United pensa a una stella rossonera

Ovviamente, sono soprattutto tre i giocatori che i tifosi temono di perdere: Mike Maignan, Theo Hernandez e Rafael Leao. Sono i tre con i valori di mercato più alto ed è normale pensare che alcune società europee possano farsi avanti nel 2024.

Per quanto riguarda Maignan, c’è in ballo anche una trattativa per il rinnovo del contratto. Finora non è stato trovato un accordo, perché c’è un po’ di distanza tra domanda e offerta. L’entourage del portiere ha chiesto uno stipendio molto alto. Oggi percepisce 2,8 milioni di euro netti a stagione, il Milan vorrebbe restare entro i 5. Dall’estero possono arrivare proposte migliori.

Secondo quanto rivelato da Fichajes.net, uno dei club che sta pensando a Maignan è il Manchester United. I Red Devils hanno fatto un grande investimento su André Onana, versando 55 milioni all’Inter, però l’olandese finora non ha avuto un rendimento convincente. Si è reso protagonista di alcuni errori grossolani che gli hanno attirato tante critiche.

Ultimamente sta cercando di riscattarsi e ha compiuto alcune parate importanti, però le sue prestazioni saranno sotto osservazione fino a fine stagione. Se allenatore e dirigenza non crederanno più in Onana, non è escluso l’acquisto di un altro portiere. Solo che a quel punto bisognerà trovare anche chi sarà disposto a pendere l’ex di Ajax e Inter.

Comunque Maignan è un estremo difensore che al Manchester United piace. In Spagna scrivono che ci sarebbe la disponibilità a investire una cifra vicina ai 70 milioni. Il Milan metterebbe a segno una enorme plusvalenza a bilancio, visto che per ingaggiarlo dal Lille spese 15 milioni nell’estate 2021.