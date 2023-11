Giuntoli all’assalto: il Milan rischia la beffa

Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale. I rossoneri ora devono fare i conti con la concorrenza della Juventus e di un paio di squadre inglesi per l’obiettivo di Geoffrey Moncada

E’ un Milan in emergenza quello che si appresta ad affrontare le prossime partite. La squadra di Stefano Pioli, che scenderà in campo contro l’Udinese, sabato sera alle ore 20.45, per l’undicesima giornata di Serie A, dovrà fare a meno di tre centrale di difesa.

Anche Simon Kjaer, infatti, ha dato forfait e non sarà a disposizione al pari di Pierre Kalulu, che ne avrà per almeno quattro mesi, e Marco Pellegrino (out per 40-50 giorni). Il tecnico di Parma potrà così disporre solamente di Malick Thiaw e Fikayo Tomori. In panchina ci sarà il giovane Jan-Carlo Simic, che in questi giorni si è allenato con la prima squadra.

A gennaio, come ammesso dallo stesso Stefano Pioli, in conferenza stampa, si proverà ad acquistare un nuovo centrale. Sarà quasi certamente un profilo low-cost e Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani sono a lavoro per trovare l’elemento giusto da affidare a Stefano Pioli.

In questi giorni sono davvero parecchi i nomi di difensori accostati al Milan. Il Diavolo sta guardando molto in Premier League: lo conferma il viaggio in Inghilterra di Moncada, al Vitality Stadium per assistere da vicino a Bournemouth-Burnley. La lente di ingrandimento era puntata, come raccontato nei giorni scorsi, su Lloyd Kelly, il difensore inglese, che per l’occasione è stato schierato come terzino sinistro (di solito gioca da centrale).

Milan, concorrenza agguerrita per il difensore centrale

Kelly è un calciatore che piace tanto al Milan e rappresenta un’opportunità visto il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Un contratto che difficilmente verrà rinnovato.

Al Diavolo, chiaramente, il difensore serve già a giugno e si proverà a portarlo in Italia con un’offerta da presentare ai rossoneri britannici. Il Milan, però, non è l’unica squadra sulle tracce di Kelly. In Serie A – come riporta Tuttosport – bisogna fare i conti con la Juventus di Cristiano Giuntoli. L’ex dirigente del Napoli lo segue da tempo e vorrebbe convincerlo a trasferirsi a Torino. Ma la concorrenza più agguerrita arriva dall’Inghilterra con Arsenal e soprattutto Tottenham che vogliono provare a portarlo a Londra. Attenzione, infine, anche al Borussia Dortmund.