Infortunio Krunic durante Milan-Udinese: le condizioni del centrocampista

Altro infortunio in casa Milan. C’è pure Rade Krunic alle prese con un problema fisico, tanto da dover uscire dal campo nella pausa.

Notizie negative che non finiscono per il Milan, a livello di infortuni. La squadra di Pioli, dopo aver perso nel pre-partita di Milan-Udinese Theo Hernandez per una contusione pesante, deve constatare un altro stop.

Rade Krunic ha lasciato il campo dopo soli 45 minuti, sostituito in maniera obbligatoria da Pioli. Colpa di un ennesimo fastidio muscolare per il bosniaco, che dunque non rientra a disposizione per il secondo tempo.

Krunic aveva già subito un infortunio muscolare nel mese scorso, tanto da saltare diversi match di campionato e coppa. Ora un altro stop, forse prcauzionale, che andrà valutato nei prossimi giorni. Al suo posto il Milan ha inserito Yacine Adli.