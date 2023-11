Kalulu dopo l’operazione: “Un passo indietro in previsione per un domani”

Arriva il messaggio di Pierre Kalulu dopo l’operazione per la rottura completa del tendine del retto femorale sinistro. Ecco le sue parole su Instagram

“L’operazione è andata molto bene, grazie a tutto il team medico, al dottor Lasse Lempainen e grazie a tutti per i vostri messaggi di sostegno. Non vedo l’ora di tornare in campo, facciamo un passo indietro in previsione per un domani”.

Scrive così Pierre Kalulu sul proprio profilo Instagram, dopo l’operazione per risolvere la rottura completa del tendine del retto femorale sinistro. L’operazione, perfettamente riuscita, è stata eseguita in Finlandia dal professor Lempainen, alla presenza del Responsabile sanitario rossonero Stefano Mazzoni.

Una tegola pesante per il Milan, che perde il suo jolly di difesa per almeno quattro mesi. Uno stop che chiaramente spingerà Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani a muoversi sul mercato per acquistare un nuovo difensore

Milan, Kalulu fuori quattro mesi: si corre ai ripari

Il Milan sarà obbligato a correre ai ripari per sostituire Pierre Kalulu. A gennaio così il Diavolo tornerà sul mercato per acquistare un difensore centrale.

Un’operazione, confermata anche da Stefano Pioli, ieri in conferenza stampa, che appare obbligatoria visto lo stop anche di Marco Pellegrino, che ne avrà per 40-50 giorni, e considerate le condizioni fisiche di Simon Kjaer davvero precarie. Il Milan stasera, contro l’Udinese potrà contare solamente su Malick Thiaw e Fikayo Tomori, in panchina, così, andrà il giovane Jan-Carlo Simic.

In inverno, dunque, come detto, si correrà ai ripari: Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani si sono messi già a lavoro per cercare il giusto profilo da affidare a Stefano Pioli. In questi giorni i nomi accostati al Milan sono stati davvero tanti: è tornato così di moda il nome di Esteve del Montpellier, seguito da anni, ma anche quello di Koulierakis del Paok Salonicco. Attenzione, inoltre, a Lloyed Kelly del Bournemouth, che ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. E’ chiaramente una occasione, ma serve fare i conti con la concorrenza di diverse squadre, come Arsenal, Tottenham e Juventus. Non mancano altre idee, da Kiwior dell‘Arsenal a a Chalobah del Chelsea. Nel primo caso c’è una poca propensione da parte dei Gunners di lasciarlo andare, nel secondo bisogna fare i conti con diversi club interessati.