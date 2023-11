Milan, colpo in attacco rimandato: si farà in estate

Il Milan difficilmente si porterà a casa questo centravanti nella sessione di gennaio. Più facile chiudere nella finestra estiva 2024.

Senza dubbio la mancanza principale del Milan in questo momento in rosa riguarda il reparto offensivo. In realtà numericamente la squadra di Stefano Pioli sembrerebbe completa, visto che ha almeno un’alternativa per ogni calciatore titolare. Ma a livello tecnico e qualitativo qualcosa è da correggere.

L’unica prima punta di cui Pioli si fida ciecamente è Olivier Giroud. Il classe ’86, nonostante l’età non più giovanissima, è considerato un intoccabile, come dimostrato con la doppietta segnata al Napoli nell’ultima gara stagionale. Ma in vista del prossimo futuro è richiesto l’arrivo di un’alternativa vera, una punta che possa prenderne il posto per diversi anni.

Il Milan ha già un nome in mente da tempo. Quello di Jonathan David, attaccante canadese che gioca nel Lille, dove ha già conquistato tutti a suon di gol. Caratteristiche diverse da quelle di Giroud, visto che il classe 2000 è un calciatore più di movimento e di rapidità, mentre il francese è un centravanti fisico e tecnico vecchio stile. Ma i rossoneri sono pronti a fare follie per David.

David, difficile l’arrivo a gennaio: la strategia del Milan cambia

Nelle ultime settimane si è addirittura parlato di un possibile tentativo del Milan per David nel mercato di gennaio prossimo, visto che l’esigenza di comprare un centravanti importante è quasi impellente. Ma secondo gli aggiornamenti della Gazzetta dello Sport la situazione è cambiata.

Infatti il Lille chiede almeno 40 milioni di euro per il proprio gioiello (in calo rispetto ai 60 richiesti in precedenza). Cifra che il Milan non crede di riuscire a spendere nel mercato invernale che scatterà tra due mesi esatti. Sessione che invece servirà prevalentemente a rinforzare la difesa, visti i tanti infortuni nel reparto arretrato.

Per David è tutto rimandato all’estate 2024, quando mancheranno solo dodici mesi alla scadenza naturale del suo contratto con il Lille. A quel punto il Milan tenterà l’affondo, magari cercando di strappare il sì del calciatore canadese anche qualche mese prima, evitando così brutte sorprese dalla concorrenza. Gerry Cardinale sa che per trovare l’erede di Giroud dovrà spendere e accantonare la spending review degli ultimi mesi.

Inoltre si creerebbe un Milan sempre più nordamericano: dopo l’avvento di RedBird Capital, che sta spingendo per una ‘americanizzazione’ del brand rossonero, la squadra si assicurerebbe il terzo calciatore nato negli USA. Infatti David è nativo di Brooklyn, il noto quartiere di New York. Stessa città che ha dato i natali a Yunus Musah, mentre Christian Pulisic è originario dell’Ohio.