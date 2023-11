Milan, Pioli: “Partita negativa, giusti i fischi di San Siro. Krunic ha avuto un fastidietto”

La conferenza stampa di Stefano Pioli al termine di Milan-Udinese, tutte le dichiarazioni del mister rossonero dopo la sconfitta

Un pessimo Milan a San Siro perde di nuovo, stavolta per mano dell’Udinese che non vinceva in Serie A dallo scorso 8 maggio. Al termine del match sono arrivati i fischi di tutto San Siro, con la Curva Sud che nei minuti finali ha smesso anche di incitare la squadra.

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa dopo la partita per analizzare il match: “Abbiamo fatto una partita negativa, è stata la peggiore dell’ultimo periodo. Abbiamo fatto fatica su tutto, a dare ritmo, a capire quando avere più pazienza, quando affondare e riempire l’area. Dispiace perché volevamo riprendere un certo tipo di prestazione ma non ci siamo riusciti“.

Il Milan non ha dato l’impressione di non essere compatto: “Io credo bisogna parlare di come abbiamo giocato e non del gruppo. Non siamo nel nostro momento migliori, siamo stati comunque volenterosi. Ma non siamo stati lucidi né qualitativi. Non siamo stati così squadra. Per noi non sarà mai un problema di gruppo, ma di come giocare“.

Sui fischi di San Siro: “I tifosi ci hanno sostenuto tantissimo, stasera meritiamo i fischi. Ma sono sicuro che i nostri tifosi non vedono l’ora di applaudirci di nuovo“. Il bollettino degli infortunati: “Speriamo di recuperare Pulisic, Chukwueze, Theo Hernandez e Kjaer per la Champions“. Cosa ha avuto Krunic: “Un fastidietto, ma un po’ anch per l’ammonizione ho preferito non rischiare“.

Sui motivi del perché il Milan non è riuscito a fare la partita che voleva fare: “Siamo stati poco lucidi, troppo frenetici. Non abbiamo fatto le scelte necessarie e abbiamo sbagliato troppo. Capire perché… Rivedrò bene la partita per capire cosa non ha funzionato nel dettaglio e nei particolari“.

Sul momento di Reijnders: “Un giocatore molto intelligente, gli manca un po’ la finalizzazione. Credo che arriverà perché è un giocatore forte“. Se il Milan ha fatto la partita che doveva fare: “Abbiamo fatto quello che pensavamo ma non siamo riusciti a farlo con la qualità necessaria. La reazione ci dovrà essere per forza, ci sarà perché abbiamo una partita molto importante“.